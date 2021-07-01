День архитектуры Украины ежегодно отмечают 1 июля. Праздник был установлен в 1995 году соответствующим указом президента.

Ранее в этот день праздновали Всемирный день архитектуры, который был посвящен всем, кто приложил усилия к восстановлению городов после Второй мировой войны.

Но впоследствии его перенесли на первый понедельник октября, поскольку именно тогда в Европе отмечают Всемирный день жилья.

Сейчас в Украине насчитывается около 14 тыс. памятников архитектуры, 46 больших исторических культурных заповедников и более 1 тыс. объектов паркового искусства. Однако украинские архитекторы не перестают удивлять нас своими новыми работами.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем архитектуры, чтобы вы могли поздравить всех причастных с праздником.