Ежегодно, 2 июня, в Украине отмечают День работника налоговой службы. Профессиональный праздник был установлен указом президента Виктора Ющенко в ноябре 2005 года.
В указе празднование говориться, что налоговая служба несет большое значение в обеспечении реализации налоговой политики государства.
Сам День налоговой службы Украины существовал еще с 2000 года, но отмечался 30 октября.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем работника налоговой службы Украины в СМС.
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В День налоговика примите
Сегодня поздравления.
Желаю в деле вашем
Упорства и терпения.
Пусть сложная работа
Все силы не отнимет,
Успех пусть встретит вас
И радостно обнимет.
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Мы налоги дружно платим
В украинскую казну!
И всегда мы помогаем
Государству своему!
Всех инспекторов поздравить
С этим праздником хотим!
И плательщиков лишь честных
Пожелаем дружно им!
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В день работников службы налоговой
Вам хочу пожелать не грустить,
Быть на службе прямыми и строгими,
А вне службы – счастливыми быть!
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Всех налоговиков
Я хочу поздравить.
Дело ваше непростое —
Трудно тут слукавить.
Не сдают пускай нервишки,
Пусть здоровым будет вид,
Отдыхать желаю чаще,
Никогда не знать обид.
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Работник налоговой службы,
С праздником, милый, тебя!
Желаю тебе много счастья,
Удачи в работе, хорошей семьи,
Приличной зарплаты, поменьше забот,
И главного в жизни — огромной любви!
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Налоги, знает каждый,
Что это очень важно!
Налоги — всей страны бюджет!
Ценнее их, ну, просто нет!
Структура ваша — всем пример!
Нет в мире просто жестче мер,
Но вас мы, правда, уважаем!
За все спасибо! Поздравляем!
Несмотря на то, что в июле нет больших государственных праздников и дополнительных выходных, все же не стоит забывать о других неофициальных праздничных датах.