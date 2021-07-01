Ежегодно, 2 июня, в Украине отмечают День работника налоговой службы. Профессиональный праздник был установлен указом президента Виктора Ющенко в ноябре 2005 года.

В указе празднование говориться, что налоговая служба несет большое значение в обеспечении реализации налоговой политики государства.

Сам День налоговой службы Украины существовал еще с 2000 года, но отмечался 30 октября.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем работника налоговой службы Украины в СМС.

***

В День налоговика примите

Сегодня поздравления.

Желаю в деле вашем

Упорства и терпения.

Пусть сложная работа

Все силы не отнимет,

Успех пусть встретит вас

И радостно обнимет.

***

Мы налоги дружно платим

В украинскую казну!

И всегда мы помогаем

Государству своему!

Всех инспекторов поздравить

С этим праздником хотим!

И плательщиков лишь честных

Пожелаем дружно им!

***

В день работников службы налоговой

Вам хочу пожелать не грустить,

Быть на службе прямыми и строгими,

А вне службы – счастливыми быть!

***

Всех налоговиков

Я хочу поздравить.

Дело ваше непростое —

Трудно тут слукавить.

Не сдают пускай нервишки,

Пусть здоровым будет вид,

Отдыхать желаю чаще,

Никогда не знать обид.

***

Работник налоговой службы,

С праздником, милый, тебя!

Желаю тебе много счастья,

Удачи в работе, хорошей семьи,

Приличной зарплаты, поменьше забот,

И главного в жизни — огромной любви!

***

Налоги, знает каждый,

Что это очень важно!

Налоги — всей страны бюджет!

Ценнее их, ну, просто нет!

Структура ваша — всем пример!

Нет в мире просто жестче мер,

Но вас мы, правда, уважаем!

За все спасибо! Поздравляем!

Несмотря на то, что в июле нет больших государственных праздников и дополнительных выходных, все же не стоит забывать о других неофициальных праздничных датах.