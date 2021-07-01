Ежегодно 1 июля украинцы отмечают День архитектора. Это важный праздник для всех работников этой творческой области.

Официально отмечать День архитектора в Украине начали в 1995 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма принял специальный указ.

Целью праздника стала поддержка инициативы архитекторов, градостроителей, а также их творческих союзов.

Ранее этот день был приурочен ко Всемирному дню архитектуры, который приходился на первый понедельник июля. Однако в 1996 году праздник перенесли на первый понедельник октября.

Сегодня стоит поздравить всех причастных к области архитектуры. Лучшие поздравления с Днем архитектора в СМС — смотрите далее в материале.

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Поздравляю с Днем архитектора! Желаю интересных задумок в деятельности, потрясающих идей в творчестве, прекрасных мгновений в жизни. Пусть идеально сочетаются детали и стили, пусть изящно и прекрасно выглядит любое твое сооружение и любая конструкция.

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С Днем архитектора!

Пусть проекты воплощаются в реальность,

Пусть у них будет душа и креатив,

Работа пусть мажорную тональность

Тебе несет и радостный мотив!

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Поздравляю с Всемирным днем ​​архитектуры. Желаю постоянного вдохновения и интересных творческих идей, удачных завершений планов и воплощения желаний. Пусть крепким здоровье будет, пусть жизнь ведет по пути счастья и любви, пусть успех никогда не покидает.

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Сегодня День архитектуры, поздравляем,

Новых идей и планов искренне желаем,

Пусть все задуманное сбудется обязательно,

В личной жизни пусть все будет замечательно.

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С Днем архитектора поздравляю! Желаю вдохновения, творческих успехов, карьерного продвижения. Пусть работа приносит только удовольствие и хорошую прибыль.

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Ранее Факты ICTV писали, сколько будут отдыхать украинцы в июле 2021. Во втором месяце лета предусмотрено девять официальных нерабочих дней.

В июле украинцы будут работать 22 дня. А отдохнуть все традиционно смогут по субботам и воскресеньям.