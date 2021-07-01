Что взять с собой в салон самолета, а что категорически запрещено – правила Wizz Air для ручной клади в 2021 году.

Габариты багажа

Максимально допустимые размеры ручной клади — 40 x 30 x 20 см, вес 10 кг. Она должна быть размещена под сиденьем. Это базовый пакет услуг BASIC.

Можно выбрать другой тариф — WIZZ GO или WIZZ PLUS.

Также вы можете оплатить услугу WIZZ Priority. Она дает возможность бесплатно брать на борт ручную кладь (макс. размеры 40 x 30 x 20 см) и дополнительный чемодан на колесах (макс. размеры 55 x 40 x 23 см). Услугу можно приобрести отдельно или вместе с пакетом WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO или WIZZ Plus.

Что можно брать в салон бесплатно

пальто или одеяло;

мобильный телефон;

книги и журналы для чтения во время полета;

для детей до двух лет: детское питание на время полета и складную детскую коляску или небольшую переноску;

костыли для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Также в качестве ручной клади можно брать с собой товары, купленные в аэропорту после прохождения процедуры досмотра.

Что нельзя перевозить

Wizz Air не разрешает брать на борт домашних животных, кроме собак-поводырей. Не забудьте взять с собой проездные документы на животное. Они должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства стран, которые вы собираетесь посетить.

Нельзя брать на борт также музыкальные инструменты, если его длина превышают 80 см. Остальные размеры футляра не должны превышать 40×23 см.

Жидкости допускаются к перевозке на борту только в емкостях объемом не более 100 мл, при этом общий объем не должен превышать 1 л. Емкости должны быть упакованы в прозрачный плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет размером 20 х 20 см.

Помните, что ваш багаж будет проверен в аэропорту!

Цена

Багаж можно зарегистрировать отдельно за дополнительную плату. Цена колеблется от €5 до €88,5 за чемодан весом до 10 кг, от €7 до €110 – до 20 кг и от €15,5 до €137,5 – за багаж до 32 кг в зависимости от направления, даты путешествия и места регистрации.

Самые дорогие цены на перевозку багажа будут действовать во время высокого сезона:

на пасхальные праздники ( с 27 марта по 11 апреля 2021 года ),

), во время летних каникул ( с 14 июня по 13 сентября 2021 года ),

), во время новогодне-рождественских праздников (с 16 декабря 2021 до 10 января 2022 года).

Сообщение между Украиной и Болгарией от Wizz Air

С 10 июня по 12 сентября 2021 запускается сообщение между Украиной и Болгарией от Wizz Air.

Авиаперевозчик объявил о создании сезонной базы в городе Бургасе, откуда и будут происходить рейсы. Стоимость билета составит €25.