В Киеве под ногами немало тайн. Речь про загадочные подземные объекты, построенные рядом с метро еще в советское время.

В киевском метрополитене на станции Золотые ворота есть гермозатвор. Когда он опускается — станция закрыта, как огромная консервная банка.

Гермозатворами оснащены станции глубокого заложения — Крещатик, Золотые ворота, Университет, Вокзальная, Арсенальная. Большинство из них построены во времена Холодной войны.

Считалось, что они могут выдержать даже ядерный взрыв. То есть с закрытыми герметизированными затворами можно укрывать людей, даже в случае такой угрозы, — заместитель начальника КП Киевский метрополитен.

Однако это — далеко не все секреты, скрытые под землей. Здание как будто вышка, а на самом деле — вентиляция. Под ней десятки метров вниз, шахта и большое помещение без входа для простых смертных. Первоначальной функцией объекта было обслуживание государственной таинственной правительственной связи. То есть, бункер связи.

Также в годы Холодной войны планировали построить секретный бункер у глубочайшей станции Арсенальной — на глубине 105 метров.

Во времена Брежнева якобы были оснащены бункеры, в которых могли проживать чиновники вместе с семьями. На каждого члена политбюро выделялось 180 квадратных метров. В московском Метро-2 курсировали не только поезда, но и автотранспорт. Бункеры залегали на глубине, достаточной чтобы выдержать ядерный взрыв.

Есть и слухи про тайные подземные переходы между правительственными зданиями — Верховной Радой, Кабинетом министров и Банковой, которыми активно пользовались, в частности, во времена Революции Достоинства — тогдашний президент Янукович и его команда.

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