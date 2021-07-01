С 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре Киева.

Отныне стоимость 1 часа парковки в I зоне, которая охватывает центральную часть города, составит 35 грн.

Час парковки во II зоне, то есть на прилегающих к центру территориях, будет стоить 25 грн.

В спальных районах города стоимость парковки остается без изменений — 5 грн/час.

В выходные, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения Киев Цифровой, Приват 24, Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Однако в терминале Easy Pay парковку можно оплатить наличными.

Штраф за неуплату парковки составляет 20-кратный размер от стоимости часа парковки в зависимости от зоны — 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

Напомним, что в марте 2021 года правительство запретило устраивать парковки на тротуарах.

Площадки для парковки оборудуют паркоматами, информационными табличками, на которых будет указано действующий тариф в определенном месте, а также QR-код для удобного перехода к механизму оплаты.