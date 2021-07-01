WhatsApp внедрил функцию одного просмотра

Система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp внедрила расширенную функцию самоуничтожающихся сообщений. Пока она доступна только для пользователей Android.

Теперь можно отправить фотографию, видео или GIF-анимацию так, чтобы получатель просмотрел ее один раз.

После того, как собеседник просмотрит сообщение с медиа, оно исчезнет и получит статус просмотренного.

Для того, чтобы узнать, включена ли у вас эта функция, необходимо проверить, есть ли кнопка однократного просмотра при совместном использовании медиа.

Если у собеседника нет функции одного просмотра, а у вас она включена, то он все равно посмотрит сообщение однократно.

Стоит отметить, что получатель может сохранить фото или видео, а также сделать скрин экрана.

Пока что функция одного просмотра доступна в бета-версии.

Читайте Telegram запустил групповые видеозвонки

Источник: WABetaInfo

Фото: WABetaInfo, Pixabay