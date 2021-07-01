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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

В WhatsApp появились “одноразовые” сообщения

whatsapp

Система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp внедрила расширенную функцию самоуничтожающихся сообщений. Пока она доступна только для пользователей Android.

Теперь можно отправить фотографию, видео или GIF-анимацию так, чтобы получатель просмотрел ее один раз.

WhatsApp внедрил функцию одного просмотра

После того, как собеседник просмотрит сообщение с медиа, оно исчезнет и получит статус просмотренного.

Для того, чтобы узнать, включена ли у вас эта функция, необходимо проверить, есть ли кнопка однократного просмотра при совместном использовании медиа.

Если у собеседника нет функции одного просмотра, а у вас она включена, то он все равно посмотрит сообщение однократно.

WhatsApp внедрил функцию одного просмотра

Стоит отметить, что получатель может сохранить фото или видео, а также сделать скрин экрана.

Пока что функция одного просмотра доступна в бета-версии.

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Источник:  WABetaInfo

Фото:  WABetaInfo, Pixabay

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