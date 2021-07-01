1 июля отмечают День архитектора — профессиональный праздник всех работников этой творческой области.

Оно возникло в 1995 году после того, как второй президент Украины Леонид Кучма подписал специальный указ. В этот день принято проводить церемонию вручения Государственной премии Украины в области архитектуры.

Ранее праздник был приурочен к Всемирному дню архитектуры, который приходился на первый понедельник июля. Однако в 1996 году его перенесли на первый понедельник октября, который совпадает с Международным днем ​​жилья.

Архитектурные достопримечательности мира — это то, ради чего стоит путешествовать и расширять границы своего кругозора. В мире существует много мест, которые стоит увидеть собственными глазами, и которые привлекают своей красотой.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили тест и предлагают угадать достопримечательность архитектуры по фото.

Ранее Факты ICTV рассказывали о чудесах современной архитектуры Украины. В нашей стране есть много интересных современных сооружений, которые привлекают туристов со всего мира.