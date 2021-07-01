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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Заменит TikTok и YouTube: Instagram анонсировал глобальные изменения

Заменит TikTok и YouTube: Instagram анонсировал глобальные изменения

Instagram перестанет быть приложением для обмена квадратными фото. На протяжении полугода платформу ждут большие перемены, связанные с авторами, видео, покупками и сообщениями.

Новый вектор развития приложения анонсировал глава Instagram Адам Моссери.

— В Instagram мы всегда стараемся создавать новые функции, которые помогут вам получить максимум удовольствия. Сейчас мы сосредоточены на четырех ключевых областях — авторы, видео, покупки и обмен сообщениями, — сказал Адам.

Моссери сказал, что первое изменение затронет авторов, однако, что именно это будет, он не сообщил.

Адам подчеркнул, что видео сейчас — это основа всех платформ. Поэтому видеоролики в Instagram начнут показывать в полноэкранном режиме в лентах пользователей. Соцсеть станет развлекательной видеоплатформой, заменив TikTok и YouTube.

— Третье изменение касается покупок. Пандемия сместила или ускорила переход коммерции в онлайн за несколько лет. Мы стараемся поддержать эту тенденцию, — сказал глава Instagram.

Последнее изменение Instagram коснется переписки. Моссери отметил, что за последние пять лет общение между людьми перешло в обмен сообщениями. Однако раскрывать какие-либо подробности обновления платформы не стал.

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Фото: Depositphotos

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