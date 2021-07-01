Instagram перестанет быть приложением для обмена квадратными фото. На протяжении полугода платформу ждут большие перемены, связанные с авторами, видео, покупками и сообщениями.

Новый вектор развития приложения анонсировал глава Instagram Адам Моссери.

— В Instagram мы всегда стараемся создавать новые функции, которые помогут вам получить максимум удовольствия. Сейчас мы сосредоточены на четырех ключевых областях — авторы, видео, покупки и обмен сообщениями, — сказал Адам.

Моссери сказал, что первое изменение затронет авторов, однако, что именно это будет, он не сообщил.

Адам подчеркнул, что видео сейчас — это основа всех платформ. Поэтому видеоролики в Instagram начнут показывать в полноэкранном режиме в лентах пользователей. Соцсеть станет развлекательной видеоплатформой, заменив TikTok и YouTube.

— Третье изменение касается покупок. Пандемия сместила или ускорила переход коммерции в онлайн за несколько лет. Мы стараемся поддержать эту тенденцию, — сказал глава Instagram.

Последнее изменение Instagram коснется переписки. Моссери отметил, что за последние пять лет общение между людьми перешло в обмен сообщениями. Однако раскрывать какие-либо подробности обновления платформы не стал.

Changes are coming to video on Instagram ???? At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf — Adam Mosseri ???? (@mosseri) June 30, 2021