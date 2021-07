Завершение крупнейшей выставки видеоигр E3 всегда знаменуется небольшим перерывом в индустрии.

Июль 2021 не станет исключением для игроков, потому не стоит ожидать значительного количества новинок.

Но он может стать отличным временем для того, чтобы познакомиться с новыми проектами или пройти видеоигры, которые уже давно “лежат на полке”.

Факты ICTV рассказывают о топ-3 видеоиграх, дата выхода которых намечена на июль 2021 года.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Больше всего этот месяц порадует фанатов японских разработчиков. Вскоре все владельцы игровой платформы Nintendo Switch смогут сыграть в ремастер The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, которая была доступна только на платформе Wii.

Конечно, вместе с этим пришли и определенные вызовы для разработчиков, ведь оригинальная игра во многом зависела от управления движениями, что было главной фишкой Wii.

Однако для фанатов оригинала сделали возможность управлять движениями с помощью контроллеров Joy-Con. А для тех, кто тяготеет к более классической схеме контроля, разработчики ввели альтернативный метод игры, где за большинство движений (например, взмах мечом) будет отвечать правый стик.

Кроме того, улучшится и графика игры. Следует ожидать, что в The Legend of Zelda: Skyward Sword HD будут текстуры высокого качества, а сама она будет работать в 60 кадрах в секунду.

Как и в других частях серии, игроки возьмут под контроль Линка, который отправится в приключение, чтобы спасти Зельду.

События будут происходить на летающем острове Скайлофт, а также в различных локациях под облаками.

В основе геймплея останутся исследования, загадки и простая боевая система, уже давно полюбившиеся фанатам серии. Видеоигра также подойдет всем, кто познакомился с серией только в Legend of Zelda: Breath of the Wild, ведь говорят, что именно Skyward Sword послужил вдохновением для нее.

Дата выхода: 16 июля

Платформы: Nintendo Switch

Neo: The World Ends with You

Достаточно недооцененная японская ролевая игра The World Ends with You наконец-то получит сиквел — Neo: The World Ends with You.

Завязка сюжета будет сильно напоминать события оригинала. Главный герой по имени Риндо и его лучший друг станут участниками Игры Жнецов, в которой им придется в течение недели бороться за свое выживание.

Фактически каждый из участников должен бороться за то, чтобы воскреснуть. А те, кто проиграет, останутся мертвыми навсегда.

Но даже те игроки, которые не знакомились с оригинальным проектом, смогут насладиться сюжетом, ведь он только мельком будет вспоминать о событиях, которые происходили ранее.

Как и раньше, события видеоигры будут происходить в популярном районе Токио под названием Шибуя. Однако на этом сходство с первой частью заканчивается.

Больше всего нововведений будет именно в геймплее. Кроме того, что Neo: The World Ends with You полностью перекочевала в 3D, изменилась и сама структура сражений.

Вместо сосредоточения на одном персонаже, игрокам придется брать в бой всю команду. Для каждого из ее членов можно будет выбрать собственный значок, который будет давать ему определенную способность. Однако все способности можно будет использовать во время боя в любой последовательности, а игра будет сразу передавать вам контроль над соответствующим персонажем.

Всего в видеоигре будет более 300 значков, которые будут наделять персонажей разнообразными способностями.

Neo: The World Ends with You должна стать замечательным дополнением к библиотеке игроков, которые убедились в приятной необычности японских ролевых игр.

Дата выхода: 27 июля

Платформы: PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК

The Great Ace Attorney Chronicles

Capcom продолжает переносить прежние эксклюзивные видеоигры Nintendo на другие платформы и обновлять их. В июле выйдет коллекция The Great Ace Attorney Chronicles, которая является спин-оффом серии Phoenix Wright: Ace Attorney.

Коллекция будет включать в себя первую и вторую часть The Great Ace Attorney, которые выходили только для Nintendo 3DS в 2015 и 2017 годах соответственно.

“Ядро” видеоигры останется без изменений. Каждая часть будет рассказывать свою большую историю, которая состоит из нескольких судебных дел.

Под контролем игроков окажется Рюноскэ Наруходо — студент, который учится на адвоката. События будут происходить в конце XIX века, поэтому многих современных методов для расследования у него не будет.

Серия Ace Attorney — это один большой сюжетный пазл, который почти не имеет реиграбельности. Но поскольку каждая часть проходится около 30 часов, сборник станет просто гигантским приключением.

Приключение это будет разбито на кучу маленьких пазлов, которые придется разгадывать в течение двух фаз каждого дела — расследования и суда.

В ходе расследования игрокам придется искать доказательства, опрашивать свидетелей, в целом готовиться к разбирательству в суде.

А во время суда придется не только подбирать доказательства, аргументировать вашу теорию о том, что произошло, но и оспаривать заявления обвинения, лживые свидетельствования и слова жюри, члены которого могут в любой момент прервать рассмотрение дела и попытаться быстро вынести вердикт.

А для тех, кто хочет просто насладиться запутанным сюжетом, в видеоигре предусмотрели сюжетный режим, в котором игра сама будет выбирать правильные ответы на вопросы и находить подсказки, а игроки смогут насладиться историей, которая разворачивается перед их глазами.

Дата выхода: 27 июля

Платформы: PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК

Видео: Nintendo, PlayStation

Фото: Nintendo