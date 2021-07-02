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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

День работника налоговой службы — поздравления в открытках

офисный работник

Ежегодно 2 июля в Украине отмечают День работника налоговой службы.

Этот праздник возник в 2005 году, когда третий президент Украины Виктор Ющенко принял соответствующий указ.

Таким образом он хотел отметить роль работников налоговой службы в реализации налоговой политики государства.

Ни для кого не секрет, что работники налоговой службы каждый день выполняют важную работу, которая влияет на экономику нашего государства.

Поэтому сегодня стоит поздравить всех своих друзей и знакомых, которые работают в этой области.

Факты ICTV подготовили эксклюзивные открытки с Днем работника налоговой службы.

День налоговика в Украине: поздравления в открытках День налоговика в Украине: поздравления в открытках День налоговика в Украине: поздравления в открытках День налоговика в Украине: поздравления в открытках День налоговика в Украине: поздравления в открытках

Ранее Факты ICTV писали, сколько будут отдыхать украинцы в июле 2021. Во втором месяце лета предусмотрено девять официальных нерабочих дней.

В июле украинцы будут работать 22 дня. А отдохнуть все традиционно смогут по субботам и воскресеньям.

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