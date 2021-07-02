Гороскоп на неделю, с 5 по 11 июля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Главный вызов этой недели — определить, что именно вы хотите, к чему стремитесь, а также то, что желаете оставить в своей жизни. Под угрозой находятся личные отношения. Какие-то пары могут пройти через расставания. В целом состояние не будет комфортным. Мы будем стремиться сохранить комфорт, к которому привыкли, но это не всегда будет получаться.

Наиболее напряженные дни недели — 7 и 8 июля. В этот период возможны разрывы, поступление ложной информации, поэтому будьте осторожны с теми сведениями, которые к вам приходят.

Читайте Гороскоп на июль 2021 года

10 июля состоится первое новолуние после сезона затмений. Оно включает новые энергии, темы в жизни начнут меняться. Хотя июль сам по себе непростой месяц. Для тех, у кого возникали сложные моменты с 10 по 20 июня, в июле они все еще будут актуальными.

Гороскоп для Овнов

Вероятно, в течение последней недели вы активно отстаивали свои позиции. Сейчас еще не время расслабляться, но будет больше понимания того, что именно вы хотите. Обратите внимание на своих детей, их потребности и желания. Дети могут быть требовательными в этот период к вашему вниманию, поэтому есть смысл его уделить. Постарайтесь не входить в полноценное противостояние, так как оно может забрать много энергии и не привести к нужному результату.

Гороскоп для Тельцов

Для Тельцов неделя может оказаться сложной, поскольку обостряются взаимоотношения, особенно в семье, с родителями. Также нельзя рассчитывать на полное взаимопонимание с людьми, так как они могут выстраивать границы. Кроме того, вы тоже можете ограждаться от всех. Если вы цените отношения с определенными людьми, постарайтесь сделать так, чтобы это было цивилизованное выстраивание границ, а не взращивание крепостной стены. Обратите внимание на денежные траты — особенно с 5 по 8 июля, так как вы можете принимать опрометчивые решения относительно приобретений.

Гороскоп для Близнецов

Для Близнецов в целом это неплохая неделя. Однако будьте осторожны с информацией, которую получаете, как минимум до 8 июля, а лучше на протяжении всей недели. Не стоит участвовать в сплетнях и в передаче информации, так как это может обернутся против вас. Основное напряжение недели будет связано с договоренностями, общением с родственниками и соседями, близкими по духу людьми, с учителями и учениками. Кто-то из них может создать сложную для вас ситуацию. Это будет не настолько тяжело, как на прошлой неделе, в силу того, что у вас получится более мягко решать конфликты.

Гороскоп для Раков

Для Раков наиболее сложными будут 7 и 8 июля, когда недоброжелатели могут создавать какие-то трудности для вас, плести интриги. В особенности стоит быть осторожней в общении, поэтому лучше уменьшить количество контактов в эти дни, а провести их с близкими и теми, кому вы доверяете. Будьте осторожны на протяжении недели с тратами, могут появиться расходы, на которые вы не рассчитывали — берегите свой бюджет. 10 июля состоится новолуние, которое вклеит новые темы, а для вас это может означать старт ваше рачьего месяца, поэтому можно рассчитывать на более комфортную обстановку.

Гороскоп для Львов

У вас продолжается тема отношений. Однако те из вас, кто столкнулся с конфликтами на той неделе, на этой уже смогут прийти к пониманию, как все разрешить. Но не удивляйтесь, если решением будет расставание. Впрочем, если вы хотите сохранить отношения, возможно, стоит на время дистанцироваться (тут нужно на каждую ситуацию смотреть индивидуально). Постарайтесь не слишком активно участвовать в светских развлечениях, особенно 7-8 июля. В эти дни то, что вы слышите, может не соответствовать действительности, а это может повредить вашей репутации.

Гороскоп для Дев

Если вы сталкивались с какими-то сложностями на работе во время ретроградного Меркурия, то сейчас эти проблемы снова могут всплыть, но наконец-то появятся возможности их решить. Однако нужно понимать, что все-таки некий ретроспективный анализ поможет лучше прожить эту неделю. Будьте осторожней с тем, что вы едите. В это время лучше заняться профилактикой хронических заболеваний, хорошими здоровыми привычками. Этот период не сильно располагает к растрате ресурса своего тела.

Гороскоп для Весов

Ваш основной вызов этой недели — это взаимоотношения с друзьями, коллегами, единомышленниками, так как вы сейчас склонны отстаивать свою позицию, а кто-то может ее не воспринять. Хотя не стоит в обязательном порядке стремиться всегда идти на мировую, ведь иногда нужно действительно отстоять свое мнение. Также это не самое удачное время, чтобы начинать какой-то учебный курс, лучше отложить хотя бы на неделю. Но можно начинать то, что вы запланировали уже давно, а качество преподавания на этом курсе не вызывает сомнений.

Гороскоп для Скорпионов

Ваша задача сейчас — отстоять свое место, статус. Сложности могут быть связаны с балансом между работой и личной жизнью. Обратите внимание на своих возлюбленных и партнеров, с ними сейчас можно договориться. Но есть вероятность, что они могут противиться вашим принципам. Вам нужно будет распределять роли в паре — держите себя в руках, и тогда все получится.

Гороскоп для Стрельцов

Ваша опора находится в доме, как и на прошлой неделе, то есть важно проводить время дома, с любимыми. Хорошо бы заняться интеллектуальными увлечениями. Но вот с поездками пока лучше подождать. В целом эта неделя будет лучше предыдущей, но в поездках возможны непредвиденные траты, а также они могут срываться из-за обязательств, которые вы раньше взяли на себя.

Гороскоп для Козерогов

Козерогам на этой неделе важно отстоять свою финансовую независимость. Не стоит брать деньги в долг, и не обременяйте себя дополнительными обязательствами. Обратите внимание на свое здоровье, особенно на количество съеденного и выпитого. Будьте осторожными с приемом новых медикаментов. Люди, которые работают на вас, или те, кто оказывает вам услуги, могут подвести, нужен дополнительный контроль за тем, что они делают.

Гороскоп для Водолеев

На прошлой недели вы занимались тем, что не хотели делать. На этой становится понятней, что именно вы желаете, на какие компромиссы вы готовы ради партнеров — как возлюбленных, так и деловых. Дети могут занимать ваше время, вы можете поймать их на обмане или на неприятной ситуации. Поэтому уделите им больше времени. С работой и доходами в целом все хорошо, если не приходится выяснять отношения с бизнес-партнерами или коллегами. Однако все поправимо, а ваша позиция довольно сильная.

Гороскоп для Рыб

Рыбам на этой неделе стоит заняться самокопанием, любимым делом. Не лучшее время для приобретения недвижимости, ремонта и его планирования, хотя в доме может что-то сломаться, и понадобится ваше внимание. Будьте осторожны в общении с родными, близкими и соседями, так как могут быть конфликты на бытовой почве.

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