День спортивного журналиста 2021: поздравления в картинках

Международный день спортивного журналиста 2021 отмечают во всем мире 2 июля. Люди этой профессии всегда в курсе последних спортивных событий и делятся новостями с другими.

Они освещают достижения в футболе, теннисе, легкой атлетике, гимнастике, баскетболе и других видах спорта.

Этот праздник учредили еще в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

По традиции, в этот день проводят заседания, на которых принимают важные решения, а также награждают лучших спортивных журналистов.

В Международный день спортивного журналиста 2020 Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.