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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Международный день спортивного журналиста 2021: поздравления в СМС

Международный день спортивного журналиста 2021: поздравления в СМС

Ежегодно Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля. Этот праздник создан для того, чтобы отметить труд спортивных журналистов по продвижению спорта.

Профессиональный праздник появился в память о создании Международной ассоциации спортивной прессы на Олимпиаде в Париже в 1924 году.

В Международный день спортивного журналиста представителей СМИ призывают стремиться к совершенству в своей профессиональной работе и использовать любую возможность, чтобы представлять спорт как средство мира на Земле.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Международным днем ​​спортивного журналиста в СМС.

* * *

У спортивных журналистов
Праздник нынче важный.
С днем профессии тебя,
Мастер репортажей.

Пожелать хочу тебе
Взлетов лишь в работе,
Чтобы в радость были только
Все твои заботы.

* * *

Выражаю свое уважение всем журналистам, которые приближают мир спорта к нам. С Днем спортивного журналиста!

* * *

В центре спортивных событий
Находишься ты, непременно,
Чтоб знал любознательный зритель
О всех достиженьях спортсменов.

Делись информацией с миром,
С азартом описывай матчи,
Средь всех конкурентов лидируй,
Поймав в свои руки удачу!

* * *

Спасибо всем спортивным журналистам за то, что помогают гореть сердцам поклонников спорта. С Днем спортивного журналиста!

* * *

Ты по миру спорта бродишь,
и сенсации находишь.
Будет светлой голова,
и успех с тобой всегда!

* * *

Мы видим свою мечту и чувствуем себя частью игры при помощи голоса спортивных журналистов. Желаю вам очень счастливого Дня спортивного журналиста!

* * *

Спортивный журналист, спасибо тебе за твою борьбу против манипуляций в спорте. С праздником!

* * *

Журналистика — это тоже спорт. Наслаждайтесь и любите то, чем вы занимаетесь. С Днем спортивного журналиста!

Если в вашем окружении есть спортивные журналисты, не забудьте их поздравить с профессиональным праздником. Поздравления с Днем спортивного журналиста в открытках — смотрите на Фактах ICTV.

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