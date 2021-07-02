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Факты / Lifestyle
Микола Олефіренко |

На Аtlas Weekend будут вакцинировать от Covid-19: как получить прививку

Atlas Weekend

Во время фестиваля Atlas Weekend 2021 каждый желающий сможет бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Центры вакцинации для всех желающих будут работать с 10:00 до 16:00 в течение всего мероприятия в 9-м павильоне на территории ВДНХ. Необходимо иметь при себе паспорт или предоставить его через приложение Дія, а также предварительно зарегистрироваться через helsi.me. Для вакцинации билет на сам фестиваль не нужен.

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Напомним, что Atlas Weekend — один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы, который впервые состоялся в 2015 году. Традиционно, на многодневном мероприятии собираются международные звезды мирового уровня, но из-за ограничений, связанных с пандемией, организаторы решили сфокусироваться на приглашении украинских и СНГ-артистов.

В 2021 году фестиваль пройдет на территории ВДНХ в период с 5 по 11 июля, и мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований.

Хедлайнеры Atlas Weekend

До начала музыкального фестиваля осталось совсем немного, организаторы уже назвали имена семи хедлайнеров, и это не только украинские музыканты.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2021 станут: Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, Dj Snake и Тина Кароль.

Фото: Atlas Weekend

Источник: Минздрав

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