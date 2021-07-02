Во время фестиваля Atlas Weekend 2021 каждый желающий сможет бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Центры вакцинации для всех желающих будут работать с 10:00 до 16:00 в течение всего мероприятия в 9-м павильоне на территории ВДНХ. Необходимо иметь при себе паспорт или предоставить его через приложение Дія, а также предварительно зарегистрироваться через helsi.me. Для вакцинации билет на сам фестиваль не нужен.

Напомним, что Atlas Weekend — один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы, который впервые состоялся в 2015 году. Традиционно, на многодневном мероприятии собираются международные звезды мирового уровня, но из-за ограничений, связанных с пандемией, организаторы решили сфокусироваться на приглашении украинских и СНГ-артистов.

В 2021 году фестиваль пройдет на территории ВДНХ в период с 5 по 11 июля, и мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований.

Хедлайнеры Atlas Weekend

До начала музыкального фестиваля осталось совсем немного, организаторы уже назвали имена семи хедлайнеров, и это не только украинские музыканты.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2021 станут: Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, Dj Snake и Тина Кароль.

Фото: Atlas Weekend