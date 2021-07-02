Дожди с грозами и умеренная жара — такая погода ожидается в Украине в первые июльские выходные.

В субботу, 3 июля, по прогнозам синоптиков, дождями будет поливать всю территорию страны.

Жарче всего будет в южных и восточных регионах — от +27 до +32.

В Центре температура воздуха ожидается в диапазоне +26 +30.

На один-два граду ниже — от +25 +29 — в северных областях.

Комфортные +22 +25 прогнозируют на Западе Украины.

В Киеве дождь и гроза, ночью +17 +19, днем ​​до +29 градусов.

В воскресенье, 4 июля, зона дождей сместится на восток, поэтому в западных областях преимущественно без осадков.

Максимальная дневная температура +31 ожидается в восточных регионах.

На остальной территории Украины — на Западе, Севере, Юге и в центральных областях — от +25 до +27.

В столице в воскресенье дожди, ночью +16 +18, а днем ​​+25 +27.