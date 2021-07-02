В 2021 году 3 июля отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные важные даты. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 3 июля.
3 июля — какой сегодня праздник
Ежегодно в первую субботу июля отмечается Международный день Днепра — экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).
Также 3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов — еще одна дата, посвященная экологии. В летний период в лесах и полях увеличивается количество мусора, поэтому эта дата призвана обратить внимание людей на экологическую проблему.
В церковном календаре в этот день почитают память священномученика Мефодия, благоверного князя Глеба Владимирского и святителя Мины.
Именины 3 июля
Именины в этот день празднуют: Андрей, Глеб, Инна, Римма.
Народные приметы 3 июля
- Если в этот день вы не увидели паука – будет дождь;
- Дожди в этот день – следующий месяц будет также дождливым;
- Увидели жабу на траве – сильные ливни в ближайшие дни;
- Если села на крышу сова – будут ненастья.
Что нельзя делать 3 июля
- Выяснять отношения с коллегами;
- Заниматься уборкой в доме;
- Употреблять жирную пищу.