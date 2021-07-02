В 2021 году 3 июля отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные важные даты. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 3 июля.

3 июля — какой сегодня праздник

Ежегодно в первую субботу июля отмечается Международный день Днепра — экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).

Также 3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов — еще одна дата, посвященная экологии. В летний период в лесах и полях увеличивается количество мусора, поэтому эта дата призвана обратить внимание людей на экологическую проблему.

В церковном календаре в этот день почитают память священномученика Мефодия, благоверного князя Глеба Владимирского и святителя Мины.

Именины 3 июля

Именины в этот день празднуют: Андрей, Глеб, Инна, Римма.

Народные приметы 3 июля

Если в этот день вы не увидели паука – будет дождь;

Дожди в этот день – следующий месяц будет также дождливым;

Увидели жабу на траве – сильные ливни в ближайшие дни;

Если села на крышу сова – будут ненастья.

Что нельзя делать 3 июля