День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины традиционно отмечают в первое воскресенье июля. В 2021 году праздник выпадает на 4 июля.

День Военно-морских сил в Украине начали отмечать недавно — в 2015 году. Этот праздник учрежден пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Начиная со времен Руси, флот играл важную роль в становлении украинской независимости, поэтому на Военно-морские силы Украины положены серьезные задачи. Они предназначены для нейтрализации, локализации и сдерживания возможного вооруженного конфликта.

При необходимости они дают отпор вооруженной агрессии с моря. Ведут борьбу против пиратства и терроризма. Следят за тем, чтобы морским путем не провезли оружие или запрещенные наркотические вещества и многое другое.

Кто входит в состав военно-морских сил:

центр морских операций;

центр навигации, гидрографии и гидрометеорологии;

надводные силы;

морская авиация;

морская пехота;

береговая артиллерия;

специальные войска;

военно-учебные заведения и другие.

У каждого судна есть свой флаг, гюйс или вымпел боевых кораблей.

Каждый, кто относится к Военно-морским силам Украины имеет свое звание. Адмиралы и офицеры — адмирал, вице-адмирал, контр-адмирал, капитан первого ранга, капитан второго ранга, капитан третьего ранга, капитан-лейтенант, старший лейтенант, лейтенант и младший лейтенант.

Также есть старшины и матросы, которые в свою очередь также делятся на звания. У каждого есть свои знаки различия на погонах и головном уборе.

Если в вашем окружении есть тот, кто относится к Военно-морским силам Украины, не забудьте поздравить. Ведь они делают немалый вклад в развитие нашей страны.

Фото: ВМС ЗСУ