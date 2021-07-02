День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины традиционно отмечают в первое воскресенье июля. В 2021 году праздник выпадает на 4 июля.
День Военно-морских сил в Украине начали отмечать недавно — в 2015 году. Этот праздник учрежден пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Начиная со времен Руси, флот играл важную роль в становлении украинской независимости, поэтому на Военно-морские силы Украины положены серьезные задачи. Они предназначены для нейтрализации, локализации и сдерживания возможного вооруженного конфликта.
При необходимости они дают отпор вооруженной агрессии с моря. Ведут борьбу против пиратства и терроризма. Следят за тем, чтобы морским путем не провезли оружие или запрещенные наркотические вещества и многое другое.
Кто входит в состав военно-морских сил:
- центр морских операций;
- центр навигации, гидрографии и гидрометеорологии;
- надводные силы;
- морская авиация;
- морская пехота;
- береговая артиллерия;
- специальные войска;
- военно-учебные заведения и другие.
У каждого судна есть свой флаг, гюйс или вымпел боевых кораблей.
Каждый, кто относится к Военно-морским силам Украины имеет свое звание. Адмиралы и офицеры — адмирал, вице-адмирал, контр-адмирал, капитан первого ранга, капитан второго ранга, капитан третьего ранга, капитан-лейтенант, старший лейтенант, лейтенант и младший лейтенант.
Также есть старшины и матросы, которые в свою очередь также делятся на звания. У каждого есть свои знаки различия на погонах и головном уборе.
Если в вашем окружении есть тот, кто относится к Военно-морским силам Украины, не забудьте поздравить. Ведь они делают немалый вклад в развитие нашей страны.
Фото: ВМС ЗСУ