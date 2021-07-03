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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Чем заменить полиэтиленовые пакеты — альтернатива

Чем заменить полиэтиленовые пакеты — альтернатива

В начале лета, 1 июня, Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины.

Чем можно заменить полиэтиленовые пакеты — читайте на Фактах ICTV.

Прекрасной альтернативой полиэтиленовым мусорным мешкам могут стать био-пакеты, которые сравнительно быстро разлагаются — три года.

Чем заменить полиэтиленовые пакеты

Отличным решением будет организовать дома раздельный сбор мусора и установить компостер или диспоузер для пищевых отходов. Тогда вы сможете делать мусорные пакеты из старой газеты или любой другой ненужной бумаги.

Также можно сортировать отходы в разные ведра и выносить мусор в бак вместе с ними. А еще можно обойтись совсем без пакетов. После — просто ополоснуть ведро водой.

Чем заменить полиэтиленовые пакеты

При походе в магазин полиэтиленовый пакет лучше заменить эко-сумкой (авоськой). Во-первых — это удобно и меньше рисков того, что она порвется, во-вторых — она многоразовая и долго вам прослужит.

Чем заменить полиэтиленовые пакеты

Фасовочные пакеты в супермаркете также можно заменить на эко-мешочки, однако нужно не забывать постоянно брать их с собой.

Чем заменить полиэтиленовые пакеты

Также сейчас становятся популярными крафт-пакеты, сделанные из экологически чистого материала. Период их разложения — до одного года.

Чем заменить полиэтиленовые пакеты

Тканевые мешочки или обычные стеклянные банки отлично подойдут для хранения сыпучих продуктов, ко всему прочему, они намного практичнее чем пластиковые.

Чем заменить полиэтиленовые пакеты

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Фото: Depositphotos, Pexels

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