Традиционно День военно-морских сил Украины отмечают в первое воскресенье июля. В 2021 году праздник приходится на 4 июля.
Официальным День военно-морских сил Украины стал в 2015 году. В этот день поднимают Военно-Морской флаг и награждают военнослужащих ВМС ВСУ.
Это важный праздник, поскольку флот играет важную роль в становлении украинской независимости.
Военнослужащие ВМС нейтрализуют вооруженные конфликты, участвуют в борьбе против международного и внутреннего терроризма, а также препятствует незаконной транспортировке оружия и наркотиков морским путем.
Сегодня стоит поздравить всех причастных ко Дню военно-морских сил Украины. По этому случаю Факты ICTV подготовили подборку праздничных СМС-сообщений.
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Все, кто на службе в рядах ВМС —
Лучшие наши солдаты.
Все, кто прошел свою службу давно,
Но позабудет едва ли!
Пусть вам ребята всегда везет,
Пусть вас не встретит горе,
Пусть к вам дорогу счастье найдет
На суше, а может и в море.
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С днем флота Украины,
Спасибо вам мужчины,
Пусть море никогда,
Вас не обидит зря.
Пусть счастье с вами будет,
Пусть милые ревнуют,
Домой невесты ждут,
И пироги пекут.
Спасибо вам вдвойне,
Плывите на налегке!
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Поздравляю тебя с Днем Военно-Морских сил! Желаю тебе плыть по волнам роскоши и счастья. Не тонущего тебе благополучия, всплеска радостей, любви, как океан, необъятного везения и потока неотъемлемых благ в жизни.
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С днем флота Украины
Спешу поздравить я,
Пусть сгинут все невзгоды,
Не тронет хворь тебя.
Чтоб дул попутный ветер
И счастье плыло в дом,
За Родину в ответе
И ночью ты и днем.
***
Бушует волна за бортом,
И солнце в воде отражается,
А мы поздравляем вас с днем,
Что днем ВМС называется.
Желаем вам мужества, сил,
Желаем успехов и веры,
Чтоб каждый из вас всегда был,
Мальчишкам достойным примером.
Успехов на честь Украины,
На службе военно-морской!
Здоровья и счастья вам в жизни,
И будьте хранимы судьбой!
Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на июль 2021. Несмотря на то, что во втором месяце лета нет государственных праздников и дополнительных выходных, есть немало профессиональных дат.
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