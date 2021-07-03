Традиционно День военно-морских сил Украины отмечают в первое воскресенье июля. В 2021 году праздник приходится на 4 июля.

Официальным День военно-морских сил Украины стал в 2015 году. В этот день поднимают Военно-Морской флаг и награждают военнослужащих ВМС ВСУ.

Это важный праздник, поскольку флот играет важную роль в становлении украинской независимости.

Военнослужащие ВМС нейтрализуют вооруженные конфликты, участвуют в борьбе против международного и внутреннего терроризма, а также препятствует незаконной транспортировке оружия и наркотиков морским путем.

Сегодня стоит поздравить всех причастных ко Дню военно-морских сил Украины. По этому случаю Факты ICTV подготовили подборку праздничных СМС-сообщений.

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Все, кто на службе в рядах ВМС —

Лучшие наши солдаты.

Все, кто прошел свою службу давно,

Но позабудет едва ли!

Пусть вам ребята всегда везет,

Пусть вас не встретит горе,

Пусть к вам дорогу счастье найдет

На суше, а может и в море.

***

С днем флота Украины,

Спасибо вам мужчины,

Пусть море никогда,

Вас не обидит зря.

Пусть счастье с вами будет,

Пусть милые ревнуют,

Домой невесты ждут,

И пироги пекут.

Спасибо вам вдвойне,

Плывите на налегке!

***

Поздравляю тебя с Днем Военно-Морских сил! Желаю тебе плыть по волнам роскоши и счастья. Не тонущего тебе благополучия, всплеска радостей, любви, как океан, необъятного везения и потока неотъемлемых благ в жизни.

***

С днем флота Украины

Спешу поздравить я,

Пусть сгинут все невзгоды,

Не тронет хворь тебя.

Чтоб дул попутный ветер

И счастье плыло в дом,

За Родину в ответе

И ночью ты и днем.

***

Бушует волна за бортом,

И солнце в воде отражается,

А мы поздравляем вас с днем,

Что днем ВМС называется.

Желаем вам мужества, сил,

Желаем успехов и веры,

Чтоб каждый из вас всегда был,

Мальчишкам достойным примером.

Успехов на честь Украины,

На службе военно-морской!

Здоровья и счастья вам в жизни,

И будьте хранимы судьбой!

Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на июль 2021. Несмотря на то, что во втором месяце лета нет государственных праздников и дополнительных выходных, есть немало профессиональных дат.

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