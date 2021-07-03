В Украине 4 июля отмечают День полиции, который был основан в 2018 году указом президента Украины.
Реформа правоохранительной системы Украины стартовала в 2014 году, а уже 2 июля 2015-го парламент принял закон О Национальной полиции Украины.
4 июля — какой сегодня праздник
4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность украинскому народу приняли первые сотрудники новой полиции.
В Украине также отмечают День судебного эксперта, который был учрежден в 2009 году.
Приметы на 4 июля
- Услышите гром, то готовьтесь к затяжной непогоде.
- Заметите много росы утром, то к богатому урожаю.
- Если сегодня будет жарко, то зима будет морозная, а если дождливо — снежная.
Что нельзя делать 4 июля
- Сегодня запрещено обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.
- Избегайте домашней работы.
Именины 4 июля
Именины празднуют Алексей, Анастасия, Антоний, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.