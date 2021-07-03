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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник 4 июля

4 июля 2020 - какой сегодня праздник

В Украине 4 июля отмечают День полиции, который был основан в 2018 году указом президента Украины.

Реформа правоохранительной системы Украины стартовала в 2014 году, а уже 2 июля 2015-го парламент принял закон О Национальной полиции Украины.

4 июля — какой сегодня праздник

4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность украинскому народу приняли первые сотрудники новой полиции.

В Украине также отмечают День судебного эксперта, который был учрежден в 2009 году.

Приметы на 4 июля

  • Услышите гром, то готовьтесь к затяжной непогоде.
  • Заметите много росы утром, то к богатому урожаю.
  • Если сегодня будет жарко, то зима будет морозная, а если дождливо — снежная.

Что нельзя делать 4 июля

  • Сегодня запрещено обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.
  • Избегайте домашней работы.

Именины 4 июля

Именины празднуют Алексей, Анастасия, Антоний, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

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