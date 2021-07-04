День Национальной полиции в Украине отмечают 4 июля. В 2021 году дата выпала на выходной день — воскресенье.

Этот праздник появился в календаре официальных государственных и профессиональных праздников Украины в 2015 году.

Если у вас в окружении есть сотрудники правоохранительных органов, не забудьте их поздравить и поблагодарить за нелегкий труд. Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Днем Национальной полиции.

До 2017 года День Национальной полиции в Украине отмечали 4 августа, поскольку именно в этот день пятый президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

После в указ были внесены изменения и праздник перенесли на 4 июля. Именно в это число в Киеве на Софийской площади приняли присягу верности первые патрульные полицейские. Поскольку в 2014 году эксперты решили провести реформу в силовом блоке.

До 2015 года в Украине существовал правоохранительный орган милиция, который преобразовали в полицию.

Сотрудники полиции играют важную роль для Украины и ее граждан. Они стоят на защите порядка, жизни, здоровья и прав людей, проживающих в нашей стране. Безусловно, список их полномочий намного больше. Ежедневно мы наблюдаем, как полиция борется с преступностью, поддерживает общественный порядок и безопасность.