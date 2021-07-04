В 2021 году День военно-морских сил Украины отмечают 4 июля.

Праздник стал официальным в июне 2015 года после того, как пятый президент Украины Петр Порошенко принял специальный указ.

В состав Военно-морских сил входят:

надводные силы;

подводные силы;

морская авиация;

береговые ракетные войска;

морская пехота;

части и подразделения специальных войск.

Военнослужащие ВМС защищают суверенитет и государственные интересы Украины на море.

Кроме этого, они взаимодействуют с другими видами Вооруженных сил Украины, а также поддерживают Сухопутные войска на приморском направлении.

Сегодня стоит поздравить всех причастных ко Дню военно-морских сил Украины. По этому случаю Факты ICTV подготовили эксклюзивные открытки.

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