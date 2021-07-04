В 2021 году День военно-морских сил Украины отмечают 4 июля.
Праздник стал официальным в июне 2015 года после того, как пятый президент Украины Петр Порошенко принял специальный указ.
В состав Военно-морских сил входят:
- надводные силы;
- подводные силы;
- морская авиация;
- береговые ракетные войска;
- морская пехота;
- части и подразделения специальных войск.
Военнослужащие ВМС защищают суверенитет и государственные интересы Украины на море.
Кроме этого, они взаимодействуют с другими видами Вооруженных сил Украины, а также поддерживают Сухопутные войска на приморском направлении.
Сегодня стоит поздравить всех причастных ко Дню военно-морских сил Украины. По этому случаю Факты ICTV подготовили эксклюзивные открытки.
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