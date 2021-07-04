Ежегодно День Военно-морских сил Вооруженных сил отмечается в первое воскресенье июля. В 2021 году этот день припадает на 4 июля.
Эта дата была установлена в 2015 году согласно указу президента Украины.
Однако дата праздника менялась несколько раз. В 1997 году день ВМС отметили впервые в Севастополе 1 августа.
С 2006 года, согласно указу президента, день ВМС отмечался ежегодно в первое воскресенье июля.
С 2012 года праздник отмечали в последнее воскресенье июля.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Военно-морских Сил Украины.
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С днем флота Украины
Спешу поздравить я,
Пусть сгинут все невзгоды,
Не тронет хворь тебя.
Чтоб дул попутный ветер
И счастье плыло в дом,
За Родину в ответе
И ночью ты и днем.
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С днем флота Украины,
Спасибо вам мужчины,
Пусть море никогда,
Вас не обидит зря.
Пусть счастье с вами будет,
Пусть милые ревнуют,
Домой невесты ждут,
И пироги пекут.
Спасибо вам вдвойне,
Плывите на налегке!