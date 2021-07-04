Ежегодно День Военно-морских сил Вооруженных сил отмечается в первое воскресенье июля. В 2021 году этот день припадает на 4 июля.

Эта дата была установлена ​​в 2015 году согласно указу президента Украины.

Однако дата праздника менялась несколько раз. В 1997 году день ВМС отметили впервые в Севастополе 1 августа.

С 2006 года, согласно указу президента, день ВМС отмечался ежегодно в первое воскресенье июля.

С 2012 года праздник отмечали в последнее воскресенье июля.

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Военно-морских Сил Украины.

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С днем флота Украины

Спешу поздравить я,

Пусть сгинут все невзгоды,

Не тронет хворь тебя.

Чтоб дул попутный ветер

И счастье плыло в дом,

За Родину в ответе

И ночью ты и днем.

***

С днем флота Украины,

Спасибо вам мужчины,

Пусть море никогда,

Вас не обидит зря.

Пусть счастье с вами будет,

Пусть милые ревнуют,

Домой невесты ждут,

И пироги пекут.

Спасибо вам вдвойне,

Плывите на налегке!