5 июля 2021 года в Украине празднуется международный День трудоголика. Этот праздник, который посвящен людям, не мыслящим своей жизни без работы, ведет свою историю из США.

Профессиональным его могут считать люди, ставящие свою работу превыше семьи, друзей и любимых, иногда забывая об элементарных человеческих радостях.

Подробнее о праздниках, приметах и запретах на 5 июля читайте в материале Фактов ICTV.

5 июля – какой сегодня праздник

В Армении 5 июля отмечается День конституции. В эту дату в 1995 году был принят Основной закон страны, по которому до сих пор живут в Армении.

Кроме того, 5 июля в Чехии отмечается День равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Они считаются покровителями славянской письменности.

Также согласно церковному календарю 5 июля — Евсеев день. Верующие чествуют епископа Самосатского Евсевия.

Приметы на 5 июля

Если днем прошел дождь – урожай в этом году будет хорошим;

если вечером 5 июля выпала роса — на следующий день погода будет ясной;

если возле берега собирается туман — в ближайшее время жди сырой погоды.

Что нельзя делать 5 июля

В этот день запрещено ссорится со своими любимыми – такой конфликт может спровоцировать полный разрыв отношений;

нельзя принимать важные решения — каким бы важным ни было дело, отложите его на другой день, иначе задумка не удастся.

Именины на 5 июля

Сегодня День ангела празднуют: Галактион, Зина, Юлиан, Ульяна, Евсей.