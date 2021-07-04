День национальной полиции Украина ежегодно отмечают 4 июля. В 2021 году украинские полицейские празднуют свой первый юбилей — пять лет.

Сначала праздник отмечали 4 августа. Именно в этот день в 2015 году президент Украины подписал закон О национальной полиции. Происходило это в соответствии с указом президента от 9 декабря 2015 года.

Однако в 2018 году глава государства внес изменения в закон, и тогда день полиции начали праздновать 4 июля.

Дату выбрали неслучайно, ведь именно 4 июля 2015 года на Софиевской площади в Киеве приняли присягу первые патрульные полицейские.

Вторым городом в Украине, где появилась полиция, стал Львов, третьим — Одесса.

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Без вас не знаю, как бы жили,

Бардак царил бы тут и там.

А вы без шума и без пыли

Расставили все по местам.

Желаем всяческих успехов,

Здоровья, разных добрых дел

Работа ваша — не потеха,

А справедливости удел.

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День полиции сегодня

Отмечает вся страна.

Знаем все, что служба эта

И опасна и трудна.

Сил желаю и здоровья

Нашим полицейским,

Чтобы дать отпор достойный

Планам лиходейским.

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Поздравляю с днем полиции в Украине. А пожелать хочу неимоверных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благосостояния.

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Дорогие наши стражи порядка! Вашими силами достигается безопасность граждан нашей страны. Пусть ваши трудовые будни будут спокойными, а в семьях царит мир и любовь.

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Пусть преступности станет поменьше,

Чтит народ украинский закон,

Чтобы дома любимые женщины

Вас встречали счастливым лицом.

Служба будет не очень опасной,

И достойно оплачен ваш труд.

Долгой жизнь будет ваша, прекрасной,

Все несчастия мимо пройдут!