Праздник Ивана Купала считается магическим и загадочным. Поэтому издавна в ночь с 6 на 7 июля принято гадать, прыгать через костер и выполнять ряд обрядов, которые могут предсказать будущее и помочь обрести счастье.

О 5 самых распространенных гаданий на Ивана Купала, которые сохранились до наших дней — читайте далее в материале.

Гадание у костра

В ночь на Ивана Купала молодежь разводит праздничный ритуальный костер и прыгает через него.

Суть гадания заключается в том, чтобы прыгнуть, не коснувшись огня. В этом случае на девушек ожидает скорое замужество, а на парней – удача.

Гадание на венке

Девушки собирают полевые цветы и плетут из них венки. Вечером нужно загадать желание и пустить венок на воду.

Если он поплывет по течению, то желание сбудется, а если пристанет к берегу или утонет — желание не сбудется, или девушка не выйдет замуж в этом году.

Гадание на папоротнике

Говорят, что в ночь на Ивана Купала папоротник расцветает волшебным цветком. Если девушке нравились несколько парней и она не могла определиться, тогда гадали на папоротнике. Для гадания собирались в лесу большой компанией ровно в полночь.

Найдя заросли папоротника, нужно было сорвать столько веточек, на сколько парней собиралась девушка гадать. После этого девушки шли к реке и опускали веточки в воду.

Прижав папоротник рукой ко дну, резко отпускают руку. И веточка, которая всплывет раньше всех — укажет на избранника, с которым будет долгая и счастливая жизнь.

Гадание на снах

Если на закате собрать семь разных цветов и положить к себе под подушку, то в ночь на Ивана Купала приснится вещий сон.

Гадание по кругам на воде

Вечером нужно набрать в миску воды, загадать желание, шепотом проговорить его и бросить в воду небольшой камушек.

Потом нужно посчитать круги на воде. Если их число четное — желание сбудется, если нечетное — то нет.

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