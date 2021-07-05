На смену циклону, который сейчас заливает дождями большинство областей Украины, в четверг, 8 июля, придет антициклон Cornelieke, а с ним — сухая и очень жаркая погода.

По данным синоптиков, сегодня Юг страны находится в поле низкого атмосферного давления, то есть циклона, который способствует кратковременным дождям и грозам.

Больше всего страдают от непогоды южные и центральные области. Только в городе Раздельная Одесской области за минувшие сутки выпало 72 мм осадков.

Дожди постепенно прекратятся с 8 июля, когда на территорию Украины распространит свое влияние антициклон Cornelieke.

— Погода изменит свой характер — станет жарче и осадки прекратятся по всем областям. В конце недели дневные максимумы температуры в Украине составят +28 +33, — отмечают в Укргидрометцентре.

Сколько продлится жара, синоптики не уточняют.