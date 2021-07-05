Сливочное масло без сливок стало реальностью в Украине. Уже не первый год после лабораторных исследований специалисты приводят ужасающую статистику — не менее двух третей сливочного масла на рынке — это фальсификат.

Настоящее сливочное масло — это исключительно продукт из молока. И производить его в соответствии с государственным стандартом в Украине разрешено только четырех видов:

Масло экстра с жирностью выше 80% жира ;

; Масло селянское с жирностью от 72,5% до 79% жира ;

; Масло бутербродное, которое содержит от 65% до 71% жира ;

; Масло топленое.

Однако под видом сливочного в Украине продают что угодно, но никак не настоящее масло.

За 200 грамм сливочного “Белорусского” масла с жирностью до 82% просят всего 20 грн.

Хотя этикетка уверяет, что это масло из чистых сливок, исполнительный директор Союза потребителей Украины объясняет, что это подделка:

– Они сделали символику Беларуси, но отношения к Беларуси оно никакого не имеет. В Беларуси такое бы не выпустили по такой цене. Здесь отметили, что это Гомельская область, но это все делается в Украине.

На других рынках украинцам тоже предлагают “Белорусское” и сладкосливочное “Селянское”. Несмотря на солидную упаковку, в его составе почти на 100% растительный жир.

Это масло изготавливают в Таращанском районе Киевской области. Внешне предприятие похоже на обычный дом. Никаких намеков на мощное производство, отсутствуют лаборатории, цистерны с молоком и мойки для молоковозов.

Часть оборудования на предприятии опломбировала нацполиция. Женщина, которая представилась охранником, говорит, что была проверка и производство масла на днях приостановили. Несмотря на это, маслом с этого цеха продолжают торговать в Киеве.

Для контраста под Киевом есть небольшая ферма, где тоже делают сливочное масло. Здесь уже замкнутый цикл — со своими коровами и козами и даже маленьким музеем.

Здесь есть старинные столовые ножи, емкости для хранения и коллекция всевозможных приборов, с помощью которых в старину готовили масло.

Работница Надежда Трофимовна знает о сливочном масло все, ведь занимается этим уже 20 лет.

Если достаешь масло с морозилки и начинаешь его намазывать, а оно намазывается на булку, то значит, что это не натуральное масло. Ведь натуральному маслу надо время, чтобы оно растаяло, перед тем, как оно намажется, — объясняет Надежда Трофимовна.

Дело в том, что молочный жир быстро застывает, а плавится медленно. В отличие от жира растительного, которым и злоупотребляют.

Поскольку молока в Украине катастрофически не хватает, цены на масло постоянно растут. Чем, собственно, и пользуются недобросовестные производители, привлекая покупателей дешевыми подделками.

При этом такие производители масла уголовной ответственности не несут. Максимум, что могут сделать — остановить их производство на некоторое время.

Для крупных молочных игроков — это серьезная проблема, которая вскоре может обернуться дефицитом натурального масла.

12 из 168 предприятий Украины подделывают молочку

В конце 2020 года Антимонопольный комитет оштрафовал 10 предприятий более чем на 140 млн грн.

Недобросовестные производители изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт маслом. В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%.