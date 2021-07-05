Приметы на Ивана Купала 2021

Ночь на Ивана Купала — с 6 на 7 июля — считается самой магической в году. С ней связано много суеверий и примет, дошедших до наших дней с дохристианских времен.

Факты ICTV собрали самые популярные. Наши предки верили, что они помогут избавиться от несчастий, узнать свою судьбу и спрогнозировать погоду. Осталось только проверить.

Приметы на Ивана Купала

Жаркая и сухая погода будет до конца лета, если на Иванов день пойдет дождь.

Гроза 7 июля — орехов будет мало, и те пустые.

Звездная ночь, а утром роса – к богатому урожаю грибов, огурцов и других овощей.

Встретить змею в Иванов день — к беде и потерям.

Если при сборе цветов на венок девушка наберет 12 видов растений, то в следующем году обязательно будет свадьба.

А чтобы желание сбылось, нужно перелезть через 12 заборов.

Женщины, у которых долго не было детей, прыгали через костер — чтобы вылечиться от бесплодия.

Если хотите навсегда избавиться от всех несчастий, случившихся за последний год, нужно в ночь на Ивана Купала написать их на бумаге и сжечь.

Травы, собранные в эту ночь и освященные в церкви, используют как оберег. Во время грозы их бросают в печь – чтобы молния в дом не ударила.

Утром желательно умыться, чтобы очиститься. Вода в это время обретает целебные свойства, как и утренняя роса.

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