Купальская ночь с 6 на 7 июля, считается одной из самых мистических ночей года. Считается, что именно тогда соединяются все четыре божественные стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух.

История праздника Ивана Купала

Ивана Купала считается одним из старейших праздников, поскольку имеет тысячелетнюю историю и дохристианские корни. Ранее его отмечали с 20 по 22 июня, в день летнего солнцестояния. Тогда древние язычники поклонялись многим богам, среди которых был и бог плодородия Купало.

Существует легенда, согласно которой бог Купало взял в жены свою родную сестру, даже не подозревая об их кровном родстве. Впоследствии, узнав об этом, брат и сестра не смогли вынести правды и утонули.

Однако, после крещения Руси, в истории праздника произошли изменения. Его связали с именем Святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя, и приурочили ко дню его рождения.

Сначала Ивана Купала отмечали 24 июня, а после перехода на новый стиль стали праздновать 7 июля.

Приметы на Ивана Купала

Если на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жаркое.

Если ночью небо будет щедро усеяно звездами, а утром роса — будет хороший урожай овощей.

Если увидишь змей в этот день — к беде и потерь.

После сбора трав женщины внимательно перечисляли их. Если наберется 12 видов растений, то в семье обязательно в будущем году будет свадьба.

Женщины, у которых долго не было детей, прыгали через костер, чтобы вылечиться от бесплодия.

Кроме этого, травы, собранные на Ивана Купала, перед тем, как засушить, освящали в церквях. А потом использовали их как обереги, бросали в расплавленную печь во время грозы, чтобы в дом не ударила молния.

Гадания на Ивана Купала

Праздник Ивана Купала считается магическим, поэтому в этот день девушки гадают на суженого и свою судьбу.

Первый способ гадания. Молодежь разводит ритуальный костер и прыгает через него. Надо прыгнуть, не затронув огонь. Тогда девушек ожидает скорое замужество, а парней — удача.

Второй способ гадания. Девушки собирают полевые цветы и плетут из них венки. Ночью надо загадать желание и пустить венок на воду.

Если он поплыл по течению — желание исполнится, а если пристал к берегу или утонул — желание не сбудется, или девушка не выйдет замуж в этом году.