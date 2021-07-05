Купальская ночь с 6 на 7 июля, считается одной из самых мистических ночей года. Считается, что именно тогда соединяются все четыре божественные стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух.
История праздника Ивана Купала
Ивана Купала считается одним из старейших праздников, поскольку имеет тысячелетнюю историю и дохристианские корни. Ранее его отмечали с 20 по 22 июня, в день летнего солнцестояния. Тогда древние язычники поклонялись многим богам, среди которых был и бог плодородия Купало.
Существует легенда, согласно которой бог Купало взял в жены свою родную сестру, даже не подозревая об их кровном родстве. Впоследствии, узнав об этом, брат и сестра не смогли вынести правды и утонули.
Однако, после крещения Руси, в истории праздника произошли изменения. Его связали с именем Святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя, и приурочили ко дню его рождения.
Сначала Ивана Купала отмечали 24 июня, а после перехода на новый стиль стали праздновать 7 июля.
Приметы на Ивана Купала
- Если на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жаркое.
- Если ночью небо будет щедро усеяно звездами, а утром роса — будет хороший урожай овощей.
- Если увидишь змей в этот день — к беде и потерь.
- После сбора трав женщины внимательно перечисляли их. Если наберется 12 видов растений, то в семье обязательно в будущем году будет свадьба.
- Женщины, у которых долго не было детей, прыгали через костер, чтобы вылечиться от бесплодия.
Кроме этого, травы, собранные на Ивана Купала, перед тем, как засушить, освящали в церквях. А потом использовали их как обереги, бросали в расплавленную печь во время грозы, чтобы в дом не ударила молния.
Гадания на Ивана Купала
Праздник Ивана Купала считается магическим, поэтому в этот день девушки гадают на суженого и свою судьбу.
Первый способ гадания. Молодежь разводит ритуальный костер и прыгает через него. Надо прыгнуть, не затронув огонь. Тогда девушек ожидает скорое замужество, а парней — удача.
Второй способ гадания. Девушки собирают полевые цветы и плетут из них венки. Ночью надо загадать желание и пустить венок на воду.
Если он поплыл по течению — желание исполнится, а если пристал к берегу или утонул — желание не сбудется, или девушка не выйдет замуж в этом году.