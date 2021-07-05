Ежегодно Ивана Купала отмечают 7 июля. Сам праздник приходится на ночь с 6 на 7 число. В 2021 году эта дата выпадает на среду.

Изначально Ивана Купала праздновали 21 июня — в день летнего солнцестояния. После, когда появилось християнство, праздник перенесли на 24 июня. И уже при переходе на григорианский календарь даты сместились на две недели, поэтому сейчас праздник отмечают 7 июля.

Считается, что праздник получил свое название от языческого бога полевых цветов и плодов Купалы и христианского святого Иоанна Крестителя.

Поскольку после того, как приняли христианство и все языческие традиции пытались убрать, то праздник решили назвать в честь рождения Иоанна Крестителя. В итоге названия переплелись и праздник стал называться Ивана Купала.

Также в переводе с греческого языка имя Иоанна Крестителя означает купатель.

Ночь на Ивана Купала была заполнена обрядами, связанными с огнем, травами и водой. Многие традиции сохранились и по сей день.

Например, прыжки через костер или плетение венков. Сейчас это делают в более развлекательной форме, однако раньше эти обряды несли в себе огромный смысл.

Считалось, что в ночь на Ивана Купала девушки выбирали себе суженных, а также совершались брачные обряды. В этот день в селах опахивали дороги, чтобы родители жениха скорее приехали на сватанье. Венок из цветов считался символом девичества.

Если парень не решался долгое время сделать девушке предложение, к его дому выкладывали трапу из травы, якобы намекая, что уже пора.

Кроме того, наши предки считали, что если в этот день скупаться в реке, озере или любом другом водоеме, то можно избавиться и защитить себя от всех болезней.

Сейчас все также продолжают отмечать Ивана Купала. Во многих парках устраивают гуляния — прыжки через костер, вождение хороводов и плетение цветочных венков, которые потом опускают в водоем.

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