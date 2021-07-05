Праздник Ивана Купала, который отмечается с вечера 6 июля по вечер 7 июля, окутан мистикой и суевериями, а следовательно — богат традициями.

Ивана Купала — отголосок древнего языческого праздника летнего солнцестояния, прославляющего цветение и плодородие. По старому стилю его празднование приходилось на 21 июня, позже Ивана Купала стали отмечать 7 июля.

Считается, что свое название Иванов день получил от языческого бога полевых цветов и плодов Купалы и христианского святого Иоанна Крестителя.

Ночь празднования Ивана Купала была наполнена обрядами, связанными с водой, травами и огнем.

Наши предки верили в магические свойства ночи, поэтому проводили обряды и различные гадания. Было принято собирать разные травы, разжигать костры, устраивать гуляния и гадать на суженого. Также они верили, что в эту ночь просыпается вся нечисть — русалки, водяные и ведьмы.

Многие традиции празднования Ивана Купала сохранились по сей день, однако в более развлекательной форме.

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Наши предки говорили, что вечером, 6 июля, обязательно нужно прийти к водоему. Однако считалось, что в это время водяные и русалки могут затянуть человека на дно.

Также они считали, что с восходом солнца вся нечисть покидает водоемы, а вода приобретает магические свойства, которые смоют все заболевания и укрепят иммунитет на весь последующий год. Когда можно купаться на Ивана Купала — читайте на Фактах ICTV.