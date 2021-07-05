В 2021 году 6 июля отмечают несколько праздников. Среди них, в частности, есть международные даты. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 6 июля.
6 июля — какой сегодня праздник
В этот день более 60 стран мира отмечают Всемирный день поцелуя. Праздник возник в Великобритании в XIX веке, а в конце XX века появилась целая наука филематология.
Она изучает поцелуй и его влияние на организм человека. Стоит отметить, что ученые доказали, что люди, любящие целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше остальных.
Именины 6 июля
В этот день свои именины отметят несколько прекрасных мужчин. Среди них — Александр, Алексей, Антон, Артем, Петр, Святослав и Федор.
Согласно народному календарю, 6 июля также отмечают день Аграфены Купальницы. Наши предки верили, что именно в этот день нужно искупаться в реке. Считается, что вода принесет крепкое здоровье и молодость.
Приметы на 6 июля
- Если идет дождь, то через пять дней будет солнечная погода.
- После дождя радуга долго держится — к дождливой погоде.
- Если муравьи днем в муравейник спрятались — к ненастью.
Что нельзя делать 6 июля
- Нельзя выносить мусор, особенно после захода солнца.
- Нельзя ссориться с родными и злиться на них за что-то.