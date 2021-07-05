В 2021 году 6 июля отмечают несколько праздников. Среди них, в частности, есть международные даты. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 6 июля.

6 июля — какой сегодня праздник

В этот день более 60 стран мира отмечают Всемирный день поцелуя. Праздник возник в Великобритании в XIX веке, а в конце XX века появилась целая наука филематология.

Она изучает поцелуй и его влияние на организм человека. Стоит отметить, что ученые доказали, что люди, любящие целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше остальных.

Именины 6 июля

В этот день свои именины отметят несколько прекрасных мужчин. Среди них — Александр, Алексей, Антон, Артем, Петр, Святослав и Федор.

Согласно народному календарю, 6 июля также отмечают день Аграфены Купальницы. Наши предки верили, что именно в этот день нужно искупаться в реке. Считается, что вода принесет крепкое здоровье и молодость.

Приметы на 6 июля

Если идет дождь, то через пять дней будет солнечная погода.

После дождя радуга долго держится — к дождливой погоде.

Если муравьи днем ​​в муравейник спрятались — к ненастью.

Что нельзя делать 6 июля