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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Какой праздник 6 июля

Какой праздник 6 июля

В 2021 году 6 июля отмечают несколько праздников. Среди них, в частности, есть международные даты. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 6 июля.

6 июля — какой сегодня праздник

В этот день более 60 стран мира отмечают Всемирный день поцелуя. Праздник возник в Великобритании в XIX веке, а в конце XX века появилась целая наука филематология.

Она изучает поцелуй и его влияние на организм человека. Стоит отметить, что ученые доказали, что люди, любящие целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше остальных.

Именины 6 июля

В этот день свои именины отметят несколько прекрасных мужчин. Среди них — Александр, Алексей, Антон, Артем, Петр, Святослав и Федор.

Согласно народному календарю, 6 июля также отмечают день Аграфены Купальницы. Наши предки верили, что именно в этот день нужно искупаться в реке. Считается, что вода принесет крепкое здоровье и молодость.

Приметы на 6 июля

  • Если идет дождь, то через пять дней будет солнечная погода.
  • После дождя радуга долго держится — к дождливой погоде.
  • Если муравьи днем ​​в муравейник спрятались — к ненастью.

Что нельзя делать 6 июля

  • Нельзя выносить мусор, особенно после захода солнца.
  • Нельзя ссориться с родными и злиться на них за что-то.
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Фото: Pexels

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