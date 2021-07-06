День ангела Артема (6 июля): поздравления и значение имени

6 июля отмечают день ангела Артема. Это имя связано с именем богини-медведицы Артемиды и имеет древнегреческое происхождение. Оно означает невредимый, сильный, с крепким здоровьем. Считалось, что владельцу этого имени обеспечены долголетия, бодрость духа, уверенность в себе и спокойная сила.

Артем может быть хорошим врачом, журналистом, электриком, архитектором, учителем, и даже, строителем. Им доступны практически любые профессии. Они повсюду достигают высоких результатов и оценивают ситуации объективно.

Мужчины с таким именем — невероятная находка для женщин. Ведь они хорошие мужья, примерные семьянины и хорошие родители.

Кроме этого, Артемы обожают путешествовать, хорошо ладят с другими людьми, легко заводят новые знакомства и не терпят лжи. Несмотря на свою доброжелательность и общительность, мужчина с таким именем порой может быть жестким.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Артема в СМС и открытках. Не забудьте поздравить именинника с праздником — ему определенно будет приятно!

Поздравления с Днем ​​ангела Артема в СМС

***

Артемка значит невредимый,

Так пусть судьба тебя хранит

И жизнью радостно-счастливой

Всенепременно наградит!

Привык успеха добиваться,

Артемчик, ты трудом своим.

Желаю счастьем наслаждаться,

Будь бодр и весел, и любим!

***

Радости тебе, Артем!

Пусть все ладно, все путем,

Все надежно и легко,

Пусть взлетишь ты высоко,

Все сумей и все успей.

Планов, творческих идей,

Пусть придет к тебе успех,

Знай, Артем, ты круче всех!

***

Поздравляю от души тебя, Артем!

Сердце пусть наполнится теплом,

Пусть сбываются мечты твои и цели,

И пусть ждут тебя успехи в каждом деле!

Я желаю, чтобы каждое мгновение

Приносило тебе только наслаждение,

Будь здоров, Артемка, не хворай,

Лишь вперед уверенно шагай!

***

Поздравляю, Артем! Пусть все твои самые-самые заветные желания сбудутся, всё у тебя в жизни сложится как надо и как ты сам хочешь, а впереди будут только хорошие, радостные и счастливые дни! Здоровья, позитива и всеобъемлющей удачи тебе!

Поздравления с Днем ​​ангела Артема в открытках