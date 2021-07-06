Праздник Ивана Купала отмечают 7 июля. Он приходится на ночь с 6 на 7 число.

Традиции на Ивана Купала

Накануне праздника Ивана Купала — вечером 6 июля – нужно обязательно прийти к водоему, но купаться нельзя.

Согласно поверьям, купаться можно только с 7 июля. Именно в этот день водоемы очищены от нечисти, которая может утащить на дно.

Кроме того, праздник Ивана Купала нужно встретить в чистоте, поэтому 6 июля нужно убрать в доме.

На восходе солнца 7 июля нужно умыться или искупаться в реке — это смоет все заболевания и укрепит иммунитет.

Также в ночь на Ивана Купала знахари собирали травы, поскольку верили, что именно в это время они наполнены целебной силой.

Особым спросом пользовались тысячелистник, зверобой и ромашка. Развешенные по дому, эти травы будут настоящими оберегами семьи.

Кроме того, в купальскую ночь принято гадать на суженого. Для гадания собирают специальные цветы – богатки.

Найдя этот цветок, девушка клала его под подушку. Если бутон распустится, девушка скоро выйдет замуж.

Увядший бутон говорил о том, что ближайший год замужества не будет.

Также на Ивана Купала девушки плели венки из 12 видов растений и пускали их по воде.

Если венок утонет, девушка не выйдет замуж в этом году; если отплывет от берега — жених ходит совсем близко.

Вечером молодежь разжигала огромный костер и пары, держась за руки, прыгали через него.

Если молодые люди сумели это сделать, не разняв рук, значит суждено им быть вместе, если нет — пара скоро расстанется.

К слову, если женщина или девушка праздновала Ивана Купала и не побывала у вечернего костра, ее могли посчитать ведьмой.

Запреты на Ивана Купала

Наши предки верили, что на Ивана Купала просыпается всякая лесная нечисть, поэтому говорят, что в эту ночь нельзя спать.

По обычаю, на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не занимать, иначе семья может обеднеть.

Также считалось, что, если найти на дороге деньги, их ни в коем случае нельзя брать.

Также в купальскую ночь беременным, детям и пожилым следует держаться подальше от воды.