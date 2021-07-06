В Киеве возле арки Дружбы народов установили арт-инсталляцию Merman, которая участвует в американском фестивале Burning Man.

Merman: в Киеве установили арт-проект в рамках американского фестиваля Burning Man / 5 фотографий

Украинский проект Merman попал в конкурсную программу фестиваля, несмотря на многотысячную конкуренцию. Всего на фестивале представят 59 арт-проектов, из которых только восемь — не из США, в частности украинский Merman.

— Проект Merman — единственный проект из Украины среди 59, получивших грант от организаторов фестиваля Burning Man. Сама инсталляция размерами 3 х 3 х 12 метров готовилась для участия в нынешнем мероприятии в США, однако из-за пандемии его отменили, — рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Инсталляцию Merman установили 6 июля. Киевляне и гости столицы смогут увидеть ее на этой локации до 12 июля. Затем арт-проект передислоцируют.

Merman — проект-манифест о преодолении любых препятствий. История проекта началась в 2019 году. Создатели подали заявку на участие за грант от фестиваля Burning Man 2020.

Пандемия коронавируса повлияла на проведение мероприятия в Неваде, поэтому инсталляцию представят на Burning Man только в 2022 году. Однако пока организаторы фестиваля разрешили разместить арт-инсталяцию в Украине.