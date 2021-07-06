Обряды, которые проводят на праздник Ивана Купала, имеют мистические подтексты. Они могут повлиять на будущее человека и изменить его жизнь.

В ночь с 6 на 7 июля ищут цвет папоротника в лесу, прыгают через костер, гадают и проводят ритуалы очищения. Об обрядах на Ивана Купала, которые способны изменить жизнь — читайте далее в материале.

Сбор трав на Ивана Купала

Считается, что в Иванов день вода, роса и травы обладают целебными свойствами. Поэтому наши предки с самого утра шли в лес или на поле для того, чтобы собирать лечебные травы.

Также утром принято умываться росой, поскольку таким образом можно уберечь красоту и силу.

Костер на Купала

Особое значение для молодежи имеет обряд прыжков через костер.

Если прыгает мужчина с женщиной — их любовь продлится до конца жизни. Если девушка — сохранит красоту и молодость, а парень — богатство.

В древности к огню приводили скот, чтобы дым защитил его от злых духов. Также в огонь бросали одежду больного человека, поскольку он должен сжечь болезни.

Пепел выносили на огород, чтобы был урожай. Им посыпали грядки и засеянные поля.

Поиск цветка папоротника

Самый веселый обряд во время молодежных гуляний — это поиск цветка папоротника. Считается, что тот, кто нашел цветок — получит сумку золота от духов леса, богатство и вечную молодость.

Также в ночь на Ивана Купала незамужним девушкам стоит сделать из цветов венок и бросить его в воду. По поверью, тот парень, который схватит веночек — женится на ней.

Читайте:

Приметы на Ивана Купала 2021

Традиции и запреты на Ивана Купала