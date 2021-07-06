Что нельзя делать на Ивана Купала 2021

В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают праздник Ивана Купала. Это один из самых загадочных праздников, поскольку, по поверью, просыпаются магические существа и вся нечисть.

На Ивана Купала принято гадать и проводить различные обряды, которые способствуют очищению тела и души. Наши предки верили, что это можно сделать с помощью огня и воды.

В этот день следует быть осторожными, поскольку существует много запретов. Что нельзя делать на праздник Ивана Купала — читайте далее в материале.

Например, в ночь с 6 на 7 июля нельзя спать, так как во время сна нечисть может навредить человеку или забрать на тот свет.

А для того, чтобы магические существа не попали в дом, люди обвешивали его различными травами: барвинком, любистком, коноплей, полынью, ивой и крапивой.

Также на Ивана Купала не следует купаться в водоемах, так как русалки, нимфы или другие водные существа могут потянуть человека на дно.

А для того, чтобы семья не обеднела, нельзя продавать, занимать, отдавать что-нибудь или подбирать найденные деньги.

Также наши предки считали, что до праздника женщинам запрещено есть ягоды. Поскольку детям таких матерей, которые не удержались, откажут в ягодах на том свете.

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