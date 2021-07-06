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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 7 июля

Какой праздник 7 июля

7 июля верующие отмечают большой христианский праздник Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день чтят память пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем окрестил Мессию в водах реки Иордан.

В народе сегодня также отмечают традиционный восточно-славянский праздник Ивана Купала, который часто путают с Рождеством Иоанна.

Именины 7 июля празднуют: Антон, Иван, Никита и Яков.

Традиции на Ивана Купала

В период распространения коронавируса лучше отказаться от соблюдения некоторых традиций праздника Ивана Купала, но помнить о них стоит.

В ночь на Ивана Купала молодые люди собирались возле водоемов, пели песни у костра, водили хороводы.

Неотъемлемая традиция на Ивана Купала — пускать сплетенные венки по воде, что должно было показать, как сложится жизнь в будущем.

Также украинцы верили, что на праздник Ивана Купала нужно сжигать одежду больных.

Народные приметы на 7 июля

  • Сильный запах травы предвещал дождь;
  • Роса утром была приметой того, что будет хороший урожай огурцов;
  • Много звезд в ночь на Ивана Купала — будет много грибов;
  • Если рожь на Ивана Купала заколосилась — это плохой знак.

Что нельзя делать 7 июля

  • На Ивана Купала стоит отказаться от продажи вещей и не давать в долг;
  • Нельзя брать найденные случайно деньги, даже если сумма большая;
  • Запрещается заниматься тяжелым трудом, например: убирать, стирать, гладить, шить.
  • Также не стоит ссориться, потому что негативная энергия возвращается тройной силой.
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