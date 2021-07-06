7 июля верующие отмечают большой христианский праздник Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
В этот день чтят память пророка, который предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем окрестил Мессию в водах реки Иордан.
В народе сегодня также отмечают традиционный восточно-славянский праздник Ивана Купала, который часто путают с Рождеством Иоанна.
Именины 7 июля празднуют: Антон, Иван, Никита и Яков.
Традиции на Ивана Купала
В период распространения коронавируса лучше отказаться от соблюдения некоторых традиций праздника Ивана Купала, но помнить о них стоит.
В ночь на Ивана Купала молодые люди собирались возле водоемов, пели песни у костра, водили хороводы.
Неотъемлемая традиция на Ивана Купала — пускать сплетенные венки по воде, что должно было показать, как сложится жизнь в будущем.
Также украинцы верили, что на праздник Ивана Купала нужно сжигать одежду больных.
Народные приметы на 7 июля
- Сильный запах травы предвещал дождь;
- Роса утром была приметой того, что будет хороший урожай огурцов;
- Много звезд в ночь на Ивана Купала — будет много грибов;
- Если рожь на Ивана Купала заколосилась — это плохой знак.
Что нельзя делать 7 июля
- На Ивана Купала стоит отказаться от продажи вещей и не давать в долг;
- Нельзя брать найденные случайно деньги, даже если сумма большая;
- Запрещается заниматься тяжелым трудом, например: убирать, стирать, гладить, шить.
- Также не стоит ссориться, потому что негативная энергия возвращается тройной силой.