7 июля украинцы отмечают один из самых мистических праздников — Ивана Купала. По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Ивана Купала в стихах и прозе.

Во всех регионах Украины праздник отмечают по-разному, но в любом случае, сегодня нужно поздравить своих родных. По поверьям, этот день может повлиять на будущее человека и изменить его судьбу.

В ночь на Ивана Купала принято развлекаться, прыгать через огонь, искать цветок папоротника, а также гадать и проводить определенные обряды. Считается, что с помощью воды и огня можно очиститься.

***

На Ивана, на Купалу

Всем друзьям желаю я

Погулять всю ночь на славу,

Будто жизнь начать с новья.

У костра не перегреться,

За русалкой не уплыть,

И на девок наглядеться,

И про хлопцев не забыть!

***

Ты сплети себе венок

Из цветов прекрасных,

Легкий летний ветерок

От забот напрасных

Пусть тебя убережет,

И подарит счастье.

День Купалы принесет

Мир любви и страсти!

***

Всех с Купалой поздравляем,

И цветок найти желаем,

Что лишь раз в году цветет,

Счастлив будет, кто найдет!

Пусть венки плывут подольше,

Пусть любви будет побольше!

Наш костер горит, пылает,

Прыгать выше заставляет!

Заведем же хоровод,

Пусть танцует весь народ!

И под вкусный шашлычок,

Наш купальный поздравок!

***

С днем Ивана Купала

Поздравляю тебя,

Чтоб забот ты не знала,

Чтоб жила ты, любя,

В этот день не печалься,

Отрешись от забот,

Улыбайся, общайся –

К тебе радость идет!

***

Пора купаться в водоемах,

Иван Купала к нам пришел,

Давайте петь и веселиться,

Накроем мы огромный стол

И всем в округе пожелаем

Любви, здоровья, доброты,

Уйдет из жизни все плохое,

И скоро сбудутся мечты!

***

Пришел Иван Купала день —

На реку все, кому не лень.

Там хороводы и костры,

Надежды, тайные мечты.

С прекрасным праздником, друзья!

Сегодня нам грустить нельзя.

А лучше уж венок сплести

И с ним любовь свою найти!

***

Ну-ка, сестры и дочки,

Завивайте веночки.

Свечки в них укрепите,

Огонечки зажгите –

И пускайте по речке:

Пусть горят ваши свечки,

Пусть не тонут венки,

Пусть придут женихи!

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