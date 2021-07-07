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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Лучшие поздравления с Ивана Купала в стихах и прозе

івана купала

7 июля украинцы отмечают один из самых мистических праздников — Ивана Купала. По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Ивана Купала в стихах и прозе.

Во всех регионах Украины праздник отмечают по-разному, но в любом случае, сегодня нужно поздравить своих родных. По поверьям, этот день может повлиять на будущее человека и изменить его судьбу.

В ночь на Ивана Купала принято развлекаться, прыгать через огонь, искать цветок папоротника, а также гадать и проводить определенные обряды. Считается, что с помощью воды и огня можно очиститься.

***

На Ивана, на Купалу
Всем друзьям желаю я
Погулять всю ночь на славу,
Будто жизнь начать с новья.

У костра не перегреться,
За русалкой не уплыть,
И на девок наглядеться,
И про хлопцев не забыть!

***

Ты сплети себе венок
Из цветов прекрасных,
Легкий летний ветерок
От забот напрасных

Пусть тебя убережет,
И подарит счастье.
День Купалы принесет
Мир любви и страсти!

***

Всех с Купалой поздравляем,
И цветок найти желаем,
Что лишь раз в году цветет,
Счастлив будет, кто найдет!

Пусть венки плывут подольше,
Пусть любви будет побольше!
Наш костер горит, пылает,
Прыгать выше заставляет!

Заведем же хоровод,
Пусть танцует весь народ!
И под вкусный шашлычок,
Наш купальный поздравок!

***

С днем Ивана Купала
Поздравляю тебя,
Чтоб забот ты не знала,
Чтоб жила ты, любя,

В этот день не печалься,
Отрешись от забот,
Улыбайся, общайся –
К тебе радость идет!

***

Пора купаться в водоемах,
Иван Купала к нам пришел,
Давайте петь и веселиться,
Накроем мы огромный стол
И всем в округе пожелаем
Любви, здоровья, доброты,
Уйдет из жизни все плохое,
И скоро сбудутся мечты!

***

Пришел Иван Купала день —
На реку все, кому не лень.
Там хороводы и костры,
Надежды, тайные мечты.

С прекрасным праздником, друзья!
Сегодня нам грустить нельзя.
А лучше уж венок сплести
И с ним любовь свою найти!

***

Ну-ка, сестры и дочки,
Завивайте веночки.
Свечки в них укрепите,
Огонечки зажгите –
И пускайте по речке:
Пусть горят ваши свечки,
Пусть не тонут венки,
Пусть придут женихи!

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Фото: Dreamstime

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