7 июля в Украине отмечают Ивана Купала. Сам праздник приходится на ночь с 6 на 7 число. Наши предки верили, что это особенное и мистическое время.

Празднуют Ивана Купала по сей день, устраивая различные гуляния. Также в этот день принято поздравлять друг друга. Факты ICTV подготовили яркие поздравления с Ивана Купала 2021 в картинках.

История праздника Ивана Купала

Сперва Ивана Купала отмечали в день летнего солнцестояния — 21 июня, после праздник перенесли на 24 июня. И уже с переходом на григорианский календарь его стали отмечать 7 июля.

Считается, что Иванов день получив свое название от языческого бога Купалы и христианского святого Иоанна Крестителя.

Наши предки верили, что ночь на Ивана Купала была окутана мистикой, поэтому существовало множество обрядов. Часть традиций сохранилась и по сей день — прыжки через костер, плетение венков из полевых цветов и вождение хороводов.

Кроме того, считалось, что если в этот день скупаться в любом водоеме, то можно избавиться и защитить себя от всех болезней на весь последующий год.

Также на Ивана Купала было принято гадать на венке, на папоротнике или на воде.

В наше время на Иванов день также устраивают шумные гуляния, но в более развлекательной форме.

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