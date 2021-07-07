7 июля отмечают день ангела Ивана. Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает означает “Яхве (Бог) смилостивился, помиловал”.
Ребята с таким именем обычно уверены в себе, мудрые, простодушные, умеют дружить и имеют широкий круг интересов.
Благодаря своей настойчивости Иван может реализоваться в любой сфере. Ему нравится время от времени менять работу, изучать что-то новое и много путешествовать. Иван может увлекаться футболом и рыбалкой.
Иваны могут сочетать в себе самые разнообразные черты характера, но чаще всего они непоседливые, щедрые и достаточно активны. Их называются душой компании.
Женщине, решившей связать свою судьбу с Иваном, надо помнить, что ее будет ждать бесшабашная жизнь. Поскольку мужчины с таким именем любят устраивать вечеринки и развлекаться в компании друзей.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Ивана в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Ивана в СМС
***
С днем ангела, Иван, поздравляю
И от сердечка тебе я желаю:
Чтобы праздники бывали частые,
Щедрые, пышные и красивые.
Спокойствие в сердце пусть царит
Утешение и согласие дарит.
Искренне душа да поет
Каждый миг пусть вдохновляет.
***
Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,
Пускай печаль твой адрес забывает,
Пусть горе без оглядки от тебя бежит,
Пускай друзья надёжные окружают.
Ваня, с именинами тебя поздравляем,
Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,
Всех благ тебе, достатка и добра,
Пусть будет благосклонной всегда судьба
***
С праздником тебя, Ванюша,
Пусть везет во всем, всегда,
Будет счастье лучшем другом
И обходит дом беда.
Ставь высокие лишь цели,
Все свершиться, точно знай,
Своих правил и желаний
Никогда не предавай.
***
Иван, принимай поздравления,
Пожелать хочу в жизни везения,
Побед, процветания, успеха,
Побольше, весёлого смеха.
Всегда будь, душой коллектива,
Любовь, пускай будет красива,
Друзья, будут пусть всегда рядом,
И чтоб ты имел всё, что надо!
Поздравления с днем ангела Ивана в открытках