7 июля отмечают день ангела Ивана. Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает означает “Яхве (Бог) смилостивился, помиловал”.

Ребята с таким именем обычно уверены в себе, мудрые, простодушные, умеют дружить и имеют широкий круг интересов.

Благодаря своей настойчивости Иван может реализоваться в любой сфере. Ему нравится время от времени менять работу, изучать что-то новое и много путешествовать. Иван может увлекаться футболом и рыбалкой.

Иваны могут сочетать в себе самые разнообразные черты характера, но чаще всего они непоседливые, щедрые и достаточно активны. Их называются душой компании.

Женщине, решившей связать свою судьбу с Иваном, надо помнить, что ее будет ждать бесшабашная жизнь. Поскольку мужчины с таким именем любят устраивать вечеринки и развлекаться в компании друзей.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Ивана в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Ивана в СМС

***

С днем ангела, Иван, поздравляю

И от сердечка тебе я желаю:

Чтобы праздники бывали частые,

Щедрые, пышные и красивые.

Спокойствие в сердце пусть царит

Утешение и согласие дарит.

Искренне душа да поет

Каждый миг пусть вдохновляет.

***

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надёжные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонной всегда судьба

***

С праздником тебя, Ванюша,

Пусть везет во всем, всегда,

Будет счастье лучшем другом

И обходит дом беда.

Ставь высокие лишь цели,

Все свершиться, точно знай,

Своих правил и желаний

Никогда не предавай.



***

Иван, принимай поздравления,

Пожелать хочу в жизни везения,

Побед, процветания, успеха,

Побольше, весёлого смеха.

Всегда будь, душой коллектива,

Любовь, пускай будет красива,

Друзья, будут пусть всегда рядом,

И чтоб ты имел всё, что надо!



Поздравления с днем ангела Ивана в открытках