8 июля с 2012 года в Украине ежегодно отмечается День семьи, установленный приказом президента в 2011 году.

Международный день семьи тоже существует, но отмечается 15 мая. Его основала Генеральная ассамблея ООН еще в 1993 году.

В церковном календаре — это день памяти святых Петра и Хавроньи, которые считаются покровителями семьи, именно поэтому день семьи в Украине установили на эту дату.

Петр был не обычным человеком, он имел титул Муромского князья и вступил на престол 1203 году. Высокое звание не уберегло его от болезни и Петр заболел проказой.

В одну ночь, когда он мучался от боли, ему приснилось, что исцелить его способна дочь пчеловода Хавронья.

Он влюбился в благочестивую девушку и после исцеления пара поженилась. Боярам не понравилось, что князь женился на простой дочери пчеловода, но несмотря на давление, Петр не отказался от любимой.

Пару выгнали из города, но их любовь прошло все испытания.

Именины 8 июля празднуют Давид, Денис, Прокоп, Петр, Семен и Тихон.

Народные приметы 8 июля:

Жара на Петра и Хавроньи, то такая погода будет еще 40 дней;

Засуха 8 июля – осенью не будет грибов;

Если семья весь день дружно работает в поле — весь год будет достаток;

Что нельзя делать 8 июля: