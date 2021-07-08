Burning man 2021: идея арт-проекта Merman и история создания

В Киеве возле арки Дружбы народов открылась арт-инсталляция Merman, которая участвует в американском фестивале Burning Man.

— Проекту уже почти два года, за этот период состав команды немного изменялся, над фигурой, которую мы установили в Киеве, трудилось шесть человек из команды, много волонтеров и просто друзей, — рассказал архитектор Алексей Трончук в комментарии Фактам ICTV.

По словам Алексея Трончука, процесс создания Merman занял шесть недель, а установка на месте — ровно 12 часов.

— Я изначально поставил себе рамки для скульптуры, это должна была быть фигура человека, которая вписывалась в сеттинг пустыни максимально естественно, или же наоборот контрастировала с ней. Исходя из этого я искал разные образы спортсменов, рабочих, музыкантов в их обычной среде и проецировал на пустыню. Этот образ мне сразу пришел по душе, потому что он символизирует борьбу, ни смотря ни на что идти к своей цели, даже если конца еще не видно. В итоге благодаря всей команде мы все-таки доплыли к первой нашей точке, и поплывем дальше, — рассказал авто идеи проекта Андрей Крапивченко.

Процесс создания имеет четкий план:

проектирование;

изготовление каркаса;

ЧПУ фрезеровка деталей из фанеры;

обработка дерева и металла;

сборка.

Трончук поделился, что, вернувшись после Burning Man в 2018 году, команда решила сделать перерыв на год. Затем была сформирована команда, которая занималась наработкой идей для нового проекта.

— Андрей Крапивченко придумал визуальную часть проекта Merman. Я как архитектор задался вопросом, за какую высоту конструкции я бы взялся. Так как в 2018 году я уже делал проект высотой 4,5 метра, в этот раз хотелось больше, и Merman получился 6 метров высоту и 24 метра в длину, — рассказал архитектор проекта.

Он добавил, что не знал, как реализовать такую конструкцию, поскольку не рассчитывал, что проект может выиграть.

— Мы выиграли, а сами организаторы поместили Merman на главную страницу с комментарием: Мы вдохновили команду из Украины построить 88-футовую скульптуру в пустыне, поэтому отступать было уже некуда, — добавил Алексей Трончук.

Борьба и путь к цели: как украинцы из Merman создали арт-проект для Burning man / 2 фотографии

Он отметил, что главной сложностью стало создание каркаса.

— Самая главная сложность — это каркас, но мы его рассчитали и сделали максимально безопасным, — говорит архитектор.

Арт-инсталляцию Merman создавали для презентации на фестивале в США. Однако пандемия внесла свои коррективы и фестиваль перенесли на 2022 год. Организаторы разрешили команде Merman презентовать проект на родине, пока он не отправится за океан.

Чтобы разместить проект в Киеве, команде Merman пришлось обратиться за помощью к местным властям.

— Трудностей не было совсем, с Юлией Кеплиной из Департамента культурі КМДА и Артемом Сауляком, директором парка культуры и отдыха, мы сразу нашли общий язык, — отметил Трончук.

В 2022 году инсталляцию придется транспортировать в США.

— Конструкция сделана сборной, она будет частично разобрана и отправлена морем в контейнере. Все это произойдет в 2022 году, а пока, я надеюсь, Merman смогут увидеть все жители Киева, — подчеркнул архитектор.

Merman в Киеве

В Киеве возле арки Дружбы народов арт-инсталляцию Merman установили 6 июля. Киевляне и гости столицы смогут увидеть ее на этой локации до 12 июля. Затем арт-проект передислоцируют.

Украинский проект Merman попал в конкурсную программу фестиваля, несмотря на многотысячную конкуренцию. Всего на фестивале представят 59 арт-проектов, из которых только восемь — не из США, в частности украинский Merman.

Основной состав Merman Team: