Burning man 2021: идея арт-проекта Merman и история создания

В Киеве возле арки Дружбы народов открылась арт-инсталляция Merman, которая участвует в американском фестивале Burning Man.
— Проекту уже почти два года, за этот период состав команды немного изменялся, над фигурой, которую мы установили в Киеве, трудилось шесть человек из команды, много волонтеров и просто друзей, — рассказал архитектор Алексей Трончук в комментарии Фактам ICTV.
По словам Алексея Трончука, процесс создания Merman занял шесть недель, а установка на месте — ровно 12 часов.
— Я изначально поставил себе рамки для скульптуры, это должна была быть фигура человека, которая вписывалась в сеттинг пустыни максимально естественно, или же наоборот контрастировала с ней. Исходя из этого я искал разные образы спортсменов, рабочих, музыкантов в их обычной среде и проецировал на пустыню.
Этот образ мне сразу пришел по душе, потому что он символизирует борьбу, ни смотря ни на что идти к своей цели, даже если конца еще не видно. В итоге благодаря всей команде мы все-таки доплыли к первой нашей точке, и поплывем дальше, — рассказал авто идеи проекта Андрей Крапивченко.
Процесс создания имеет четкий план:
- проектирование;
- изготовление каркаса;
- ЧПУ фрезеровка деталей из фанеры;
- обработка дерева и металла;
- сборка.
Трончук поделился, что, вернувшись после Burning Man в 2018 году, команда решила сделать перерыв на год. Затем была сформирована команда, которая занималась наработкой идей для нового проекта.
— Андрей Крапивченко придумал визуальную часть проекта Merman. Я как архитектор задался вопросом, за какую высоту конструкции я бы взялся. Так как в 2018 году я уже делал проект высотой 4,5 метра, в этот раз хотелось больше, и Merman получился 6 метров высоту и 24 метра в длину, — рассказал архитектор проекта.
Он добавил, что не знал, как реализовать такую конструкцию, поскольку не рассчитывал, что проект может выиграть.
— Мы выиграли, а сами организаторы поместили Merman на главную страницу с комментарием: Мы вдохновили команду из Украины построить 88-футовую скульптуру в пустыне, поэтому отступать было уже некуда, — добавил Алексей Трончук.
Он отметил, что главной сложностью стало создание каркаса.
— Самая главная сложность — это каркас, но мы его рассчитали и сделали максимально безопасным, — говорит архитектор.
Арт-инсталляцию Merman создавали для презентации на фестивале в США. Однако пандемия внесла свои коррективы и фестиваль перенесли на 2022 год. Организаторы разрешили команде Merman презентовать проект на родине, пока он не отправится за океан.
Чтобы разместить проект в Киеве, команде Merman пришлось обратиться за помощью к местным властям.
— Трудностей не было совсем, с Юлией Кеплиной из Департамента культурі КМДА и Артемом Сауляком, директором парка культуры и отдыха, мы сразу нашли общий язык, — отметил Трончук.
В 2022 году инсталляцию придется транспортировать в США.
— Конструкция сделана сборной, она будет частично разобрана и отправлена морем в контейнере. Все это произойдет в 2022 году, а пока, я надеюсь, Merman смогут увидеть все жители Киева, — подчеркнул архитектор.
Merman в Киеве
В Киеве возле арки Дружбы народов арт-инсталляцию Merman установили 6 июля. Киевляне и гости столицы смогут увидеть ее на этой локации до 12 июля. Затем арт-проект передислоцируют.
Украинский проект Merman попал в конкурсную программу фестиваля, несмотря на многотысячную конкуренцию. Всего на фестивале представят 59 арт-проектов, из которых только восемь — не из США, в частности украинский Merman.
Основной состав Merman Team:
- Алексей Трончук — архитектор и главный конструктор
- Павел Сахаров — Team lead
- Мария Попова — связи с общественностью и СММ
- Андрей Крапивченко — автор идеи
- Владислава Трончук — дизайн покрасочных работ
- Вячеслав Гуденок — строительные работы