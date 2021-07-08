8 июля 2021 в Украине отмечается День семьи. Эта дата установлена ​​только в нашей стране и празднуется с 2011 года.

Семья для украинского народа всегда была чрезвычайно важной, а для наших предков вообще — основой, на который строится общество.

Факты ICTV собрали топ-7 интересных фактов о семье и браке со всего мира, чтобы вы могли лучше узнать традиции этого замечательного явления.

Обычай носить обручальное кольцо

Древнюю традицию носить обручальные кольца именно на безымянном пальце мы позаимствовали в Древнем Египте, а у египтян ее, в свою очередь, подсмотрели греки и римляне.

Люди в то время верили, что через безымянный палец проходит вена любви, которая соединяет его с самим сердцем.

Средневековые авторы называли ее Vena amoris, а первые кольца молодоженов были из камыша.

Свадебный поцелуй

Целоваться после объявления заключения брака — тоже не наша выдумка.

Эта традиция пошла из Древнего Рима и была чрезвычайно важным атрибутом церемонии.

Фактически, поцелуй считался “печатью”, которая скрепляет брачный договор. Женатыми молодожены считались только после выполнения этого условия.

Количество браков в Украине

По данным статистики, за последние 30 лет количество браков в Украине уменьшилось аж в три раза.

За 1991 год было заключено более 490 тыс. браков, тогда как данные 2020-го — это всего 167,9 тыс. союзов.

Статистика разводов

Несмотря на уменьшение в Украине общего количества официально зарегистрированных браков, количество разводов с годами уменьшается, хотя и не так быстро.

В течение 1991-го брак расторгли более 200 тыс. пар, а в 2020 году развелись 119 тыс.

Критические моменты

Больше всего разводов приходится на первые пять лет брака — именно тогда себя проявляют все проблемы между партнерами и недоразумения.

В это время вероятность развода возрастает на 20%, но с каждым последующим годом она снижается. Уже на седьмом году семейной жизни уровень спадает вполовину.

Меньше разводов фиксируют в парах, которые строят свою семью более 10-15 лет.

Уровень жизни

Хотя дети занимают много времени и требуют немало средств, семейные люди, по сравнению с одинокими, накапливают в четыре раза больше средств и активов.

Зато после развода ситуация резко меняется, и люди, которые расторгли брак, имеют на 77% меньше ценного имущества, чем одиночки.

И живут дольше именно женатые люди, нежели холостяки. Кто-то считает, что причиной этого является обязательство продолжать жить ради семьи, но большинство убеждены, что одиночество никому не идет на пользу.

Важность украинской семьи

За сотни лет общество претерпело самые разные изменения социальных ролей и укладов, но семья для украинцев — почти всегда на первом месте.

Именно поэтому 70% опрошенных украинцев считают самой большой ценностью в жизни именно семью.