Погода на выходные в Украине (10 и 11 июля)

На вторые выходные в июле погодные условия в Украине будут несколько переменчивы. Например, 10 июля погода ожидается очень жаркой.

А вот в воскресенье, 11 июля, почти всю территорию Украины накроет дождями с грозой, исключением станет только Крымский полуостров и небольшая часть Закарпатья — в этих местностях осадков не ожидается.

10 июля днем температура в южных областях от +30 до +32, восточных от +29 до +32, центральных от +30 до +33, северных от +29 до +31, западных от +27 до +31 градусов тепла.

В Киеве днем от +30 до +32 без осадков. Ночью температура будет держаться преимущественно на уровне от +16 до +18 градусов.

11 июля днем температура в южных областях от +30 до +32, восточных от +32 до +34, центральных от +31 до +33, северных от +30 до +32, западных от +27 до +31 градусов тепла.

В то же время в Киеве днем пройдет дождь с грозой, который остановится к вечеру. Температура в столице продержится на уровне от +31 до +33 градусов. Ночью похолодает, однако закончатся осадки.