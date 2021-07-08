9 июля православные чтят память святого Давида Солунского. Еще его называли Земляничником, потому что было самое время собирать спелую землянику.
Издавна существовало поверье: если 9 июля нужно одолжить деньги, стоит положить в карман землянику. Ягода принесет удачу в этом вопросе.
Также 9 июля украинские верующие чествовали Тихвинскую слезоточивую икону Божьей Матери с фрагментом одежды Пресвятой Богородицы.
Осенью 2010 года икона была в Свято-Иорданском монастыре в Украине. Теперь образ можно увидеть на Афоне в Греции.
Считается, что чудотворная икона может исцелить от тяжких болезней.
Именины празднуют: Иван, Георгий, Давид, Денис, Павел.
Народные приметы и традиции
- Жаркая погода – тепло останется еще на пять недель.
- Сильный запах цветов – будет дождь.
- Много ягод в поле – зима будет холодной.
- Многие росы утром – будет хороший урожай огурцов.
- Идет дождь – сентябрь ожидается мокрым.
Что нельзя делать сегодня
- Занимать кому-то (или у кого-то) деньги.
- Ссориться и провоцировать конфликты;
- Женщинам не рекомендуется есть полевые ягоды.
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