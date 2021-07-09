Вторая половина июля 2021 года будет традиционно очень жаркой, в отдельные дни ожидается аномально высокая температура, а ночи – как в тропиках. Климатолог Вера Балабух рассказала о погоде до конца месяца и изменениях климата.

– Уже на следующей неделе температура воздуха у нас будет превышать 30 градусов. Однако температура, о которой говорят синоптики, это в тени и на высоте двух метров. Понятно, что на открытых участках и несколько ниже мы будем чувствовать гораздо большую тепловую нагрузку. Особенно в городах и особенно — дети и животные. Это будет очень некомфортно, – сказала она.

По ее прогнозам, период аномальной жары будет длительный и непрерывный, с достаточно высокими температурами ночью.

– Сейчас у нас самые низкие ночные температуры превышают 20 градусов. Это так называемые тропические ночи. Если раньше на Полесье, в Киеве таких критических ночей было всего несколько за все лето, то сейчас мы видим, что у нас практически несколько недель подряд фиксируются такие температуры, – отметила Балабух.

Климатолог говорит, что такая тенденция сохранится, и это свидетельствует о том, что существенно изменяется термический режим.

– Мы видим, что у нас меняются климатические зоны, термический режим, режим увлажнения. Это в конечном итоге приводит к тому, что климатические зоны у нас распространяются дальше на север, – уточнила она.

В связи с этим Балабух прогнозирует, что до конца июля температура может быть на градус-два выше, чем в последние 30 лет.