Магнитные бури нередко влияют на наше самочувствие, особенно на метеозависимых людей, а также лиц из групп риска. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.

Магнитные бури могут влиять на пожилых людей, детей и беременных женщин. Плохое самочувствие может быть даже у полностью здорового человека. Самыми распространенными симптомами являются головная боль, повышенное давление и усталость.

Также они вызывают обострение старых хронических болезней.

Календарь магнитных бурь на 2021 год, подготовили Факты ICTV.

Чего нельзя делать во время магнитных бурь

загорать в период активного солнца (12.00-16.00);

физически или психологически нагружать организм;

употреблять много алкогольных напитков и курить;

есть тяжелую и жирную пищу;

истощать организм диетами;

недостаточно спать.

Календарь магнитных бурь на 2021 год

Июль:

4-5 июля — астрологи прогнозируют довольно мощные магнитные бури;

9-10 июля — незначительные магнитные колебания;

12-13 июля — средняя мощность магнитных потоков.

Август:

2-3 августа — магнитная буря средней мощности;

16-17 августа — мощная буря;

18-20 августа — буря средней степени.

Сентябрь:

6 сентября — сильная магнитная буря;

26 сентября — мощная буря.

Октябрь:

1 октября — слабые магнитные потоки;

29 октября — незначительные магнитные колебания;

30 октября — продолжающаяся слабая буря.

Ноябрь:

11 ноября — буря небольшой мощности;

15 ноября — слабая по силе буря;

18 ноября — средняя по мощности магнитная вспышка.

Декабрь:

12 декабря — сильная магнитная буря.

Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. В эти даты стоит контролировать давление, больше отдыхать, получать терапию.

Не следует забывать о прогулках на свежем воздухе, полноценном питании и физической активности. Как справиться с метеозависимостью — читайте на Фактах ICTV.