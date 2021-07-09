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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Магнитные бури в 2021 году — календарь

магнітні бурі

Магнитные бури нередко влияют на наше самочувствие, особенно на метеозависимых людей, а также лиц из групп риска. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.

Магнитные бури могут влиять на пожилых людей, детей и беременных женщин. Плохое самочувствие может быть даже у полностью здорового человека. Самыми распространенными симптомами являются головная боль, повышенное давление и усталость.

Также они вызывают обострение старых хронических болезней.

Календарь магнитных бурь на 2021 год, подготовили Факты ICTV.

Чего нельзя делать во время магнитных бурь

  • загорать в период активного солнца (12.00-16.00);
  • физически или психологически нагружать организм;
  • употреблять много алкогольных напитков и курить;
  • есть тяжелую и жирную пищу;
  • истощать организм диетами;
  • недостаточно спать.

Календарь магнитных бурь на 2021 год

Июль: 

  • 4-5 июля — астрологи прогнозируют довольно мощные магнитные бури;
  • 9-10 июля — незначительные магнитные колебания;
  • 12-13 июля — средняя мощность магнитных потоков.

Август:

  • 2-3 августа — магнитная буря средней мощности;
  • 16-17 августа — мощная буря;
  • 18-20 августа — буря средней степени.

Сентябрь:

  • 6 сентября — сильная магнитная буря;
  • 26 сентября — мощная буря.

Октябрь:

  • 1 октября — слабые магнитные потоки;
  • 29 октября — незначительные магнитные колебания;
  • 30 октября — продолжающаяся слабая буря.

Ноябрь:

  • 11 ноября — буря небольшой мощности;
  • 15 ноября — слабая по силе буря;
  • 18 ноября — средняя по мощности магнитная вспышка.

Декабрь:

  • 12 декабря — сильная магнитная буря.

Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. В эти даты стоит контролировать давление, больше отдыхать, получать терапию.

Не следует забывать о прогулках на свежем воздухе, полноценном питании и физической активности. Как справиться с метеозависимостью — читайте на Фактах ICTV.

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